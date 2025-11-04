Wer holt sich das Heimspiel in der VELTINS-Arena? Der Zwischenstand

Es ist an der Zeit, eure Stimme abzugeben! Welche Mannschaft sollte eurer Meinung nach die Ehre haben, ein offizielles Meisterschaftsspiel in der VELTINS-Arena auszutragen? Von Donnerstag, 30.10.25 (0.05 Uhr) bis Donnerstag, 06.11.25 (23.00 Uhr) läuft das Voting.

Viele Personen haben bereits abgestimmt. Die Vereine liegen alle sehr nah zusammen und die Platzierungen wechseln immer wieder hin und her. Es deutet sich ein spannendes Rennen um den Gewinner an.



Bei “VELTINS Dein Heimspiel” habt Ihr die Chance ein reguläres Meisterschaftsspiel in der VELTINS-Arena auszutragen. Ihr genießt an diesem Tag alle Vorzüge, die normalerweise nur der Profi-Mannschaft des FC Schalke 04 vorgesehen sind:

Bustransfer

Profi-Kabine

Videowürfel

Interviews

Live-Übertragung

PK und After-Match-Party



Wir wünschen allen Mannschaften viel Erfolg für die Votingphase!