Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Sponsoring
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: VELTINS
Wer holt sich das Heimspiel in der VELTINS-Arena? Der Zwischenstand
Meisterschaftsspiel in der VELTINS-Arena auf Schalke +++ 420 Bewerbungen +++ Finale Votingphase mit sechs Vereinen
Es ist an der Zeit, eure Stimme abzugeben! Welche Mannschaft sollte eurer Meinung nach die Ehre haben, ein offizielles Meisterschaftsspiel in der VELTINS-Arena auszutragen? Von Donnerstag, 30.10.25 (0.05 Uhr) bis Donnerstag, 06.11.25 (23.00 Uhr) läuft das Voting.
Der aktuelle Zwischenstand:
SV Schwarz-Weiß Lembeck
VfR Rüblinghausen
SC Falke Saerbeck
TuS Belecke
SV Blau Weiß Kerpen
FV Wiehl
Viele Personen haben bereits abgestimmt. Die Vereine liegen alle sehr nah zusammen und die Platzierungen wechseln immer wieder hin und her. Es deutet sich ein spannendes Rennen um den Gewinner an.
Bei “VELTINS Dein Heimspiel” habt Ihr die Chance ein reguläres Meisterschaftsspiel in der VELTINS-Arena auszutragen. Ihr genießt an diesem Tag alle Vorzüge, die normalerweise nur der Profi-Mannschaft des FC Schalke 04 vorgesehen sind:
Bustransfer
Profi-Kabine
Videowürfel
Interviews
Live-Übertragung
PK und After-Match-Party
Wir wünschen allen Mannschaften viel Erfolg für die Votingphase!