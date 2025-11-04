 2025-10-30T14:25:35.653Z

Sponsoring
– Foto: VELTINS

Wer holt sich das Heimspiel in der VELTINS-Arena? Der Zwischenstand

Meisterschaftsspiel in der VELTINS-Arena auf Schalke +++ 420 Bewerbungen +++ Finale Votingphase mit sechs Vereinen

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A Berg
KL A Rhein-Erft
LL Westfalen St. 4
BZL Westfalen St. 5
BZL Westfalen St 12

Es ist an der Zeit, eure Stimme abzugeben! Welche Mannschaft sollte eurer Meinung nach die Ehre haben, ein offizielles Meisterschaftsspiel in der VELTINS-Arena auszutragen? Von Donnerstag, 30.10.25 (0.05 Uhr) bis Donnerstag, 06.11.25 (23.00 Uhr) läuft das Voting.

Der aktuelle Zwischenstand:
  1. SV Schwarz-Weiß Lembeck
  2. VfR Rüblinghausen
  3. SC Falke Saerbeck
  4. TuS Belecke
  5. SV Blau Weiß Kerpen
  6. FV Wiehl

Viele Personen haben bereits abgestimmt. Die Vereine liegen alle sehr nah zusammen und die Platzierungen wechseln immer wieder hin und her. Es deutet sich ein spannendes Rennen um den Gewinner an.

Hier könnt ihr voten:

https://veltins-heimspiel.de/


Bei “VELTINS Dein Heimspiel” habt Ihr die Chance ein reguläres Meisterschaftsspiel in der VELTINS-Arena auszutragen. Ihr genießt an diesem Tag alle Vorzüge, die normalerweise nur der Profi-Mannschaft des FC Schalke 04 vorgesehen sind:

  • Bustransfer
  • Profi-Kabine
  • Videowürfel
  • Interviews
  • Live-Übertragung
  • PK und After-Match-Party


Wir wünschen allen Mannschaften viel Erfolg für die Votingphase!

Aufrufe: 04.11.2025, 13:30 Uhr
Michael EderAutor