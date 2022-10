Wer holt sich das Heimspiel in der VELTINS-Arena? Der Zwischenstand Meisterschaftsspiel in der VELTINS-Arena auf Schalke +++ Über 230 Bewerbungen +++ Finale Votingphase mit sechs Vereinen

Nach sechs spannenden Besuchen bei den Vereinen der Finalisten der Aktion "Dein Heimspiel" steht fest: Jedes der Teams hat das Heimspiel in der VELTINS-Arena verdient. Sie haben alles gegeben und sich bei den Casting-Terminen voll ins Zeug gelegt. Jetzt kommt es auf euch , den Fans, der jeweiligen Teams an. Ihr wollt eure Mannschaft in der VELTINS-Arena spielen sehen, dann schaut euch die Videos der Vereine an und stimmt für euren Favoriten ab. Das Voting läuft bis zum Montag, 31.10.2022 (12.00 Uhr). Jeder hat nur eine Stimme, aber das Recht, es all seinen Freunden und Bekannten von der Aktion zu erzählen. Also viel Spaß mit den Videos und viel Erfolg für euer Team.