Wer holt die ersten Punkte? Bad Harzburg empfängt Volkmarode

– Foto: L. Höthke & J. Jansen

Für Rot-Weiß Volkmarode steht am morgigen Mittwochabend das nächste Landesliga-Spiel an. Die Mannschaft von Trainer Collin Gerstung ist in Bad Harzburg gefordert und will nach der Niederlage zum Saisonauftakt eine Reaktion zeigen.

Ursprünglich hätte Volkmarode bereits am vergangenen Wochenende wieder auf dem Platz stehen sollen. Dazu kam es allerdings nicht, da ein Konzert den Zugang zur Rennbahn verhinderte. Nun richtet sich der Blick auf die Partie in Bad Harzburg. Auf die Begegnung freut sich der Volkmaroder Trainer auch aufgrund der Spielstätte: „Wir freuen uns auf eine coole Atmosphäre direkt an der Rennbahn.“

Gegner schwer einzuschätzen

Mit Bad Harzburg trifft Volkmarode auf einen Aufsteiger. Gerstung weiß allerdings um die Erfahrungen des kommenden Gegners: „Wir spielen Mittwochabend gegen einen Aufsteiger, der aber früher schon Landesliga-Erfahrung geschnuppert hat.“

Eine genaue Einschätzung fällt ihm vor der Begegnung dennoch schwer. „Wir sind sehr gespannt und können den Gegner schwer einschätzen“, sagte Gerstung. Klar sei für ihn jedoch, mit welcher Motivation Bad Harzburg in die Partie gehen dürfte: „Ich denke, dass sie nach ihrem Start auch darauf aus sind, die ersten Punkte zu sammeln.“ Während Bad Harzburg klar gegen die SVG Göttingen zum Auftakt verlor, musste auch Volkmarode eine Niederlage hinnehmen und unterlag Gifhorn mit 1:4.

„Wir wollen auch positiv in die Saison kommen und die richtige Reaktion zeigen. Deswegen freuen wir uns auf ein spannendes Spiel“, so Gerstung.

Besondere Bedingungen unter der Woche

Dass die Begegnung an einem Mittwoch stattfindet, bringt für die Mannschaft einen veränderten Ablauf mit sich. „Unter der Woche sind immer etwas andere Bedingungen, wenn die Jungs vorher am Arbeiten sind und der Tag dann etwas länger ist“, erklärte Gerstung. Dann dauere es „immer ein bisschen, bis der Fokus auf den Fußball umgelegt werden kann“.