Wer holt den VR Bank Cup? – Club kommt zum AH-Turnier

Alleinstellungsmerkmal: Der eigens verlegte Kunstrasen macht das Hallenmasters in der Oberpfalz einzigartig. – Foto: SV Illschwang

Der heutige Freitagabend steht ganz im Zeichen großer Fußball-Namen. Beim Turnier der AH-Mannschaften ist die Traditionsmannschaft des 1. FC Nürnberg zu Gast – ein Publikumsmagnet, der immer wieder Erinnerungen an frühere Tage weckt und zugleich zeigt, wie viel Fußballqualität auch nach der Profikarriere noch in den Spielern steckt. Besonders freut sich der Ausrichter außerdem über einen Premieren-Gast: Der FC Sternstunden nimmt erstmals am Hallenmasters teil. Die Auswahlmannschaft hat bereits beim Vereinsjubiläums-Wochenende auf dem Großfeld begeistert – nun dürfen sich die Zuschauer darauf freuen, sie auch in der Halle zu sehen.



Der Samstagabend gehört traditionell den Herren. Es ist der Höhepunkt der Turnierreihe. Acht Mannschaften kämpfen beim VR Bank Cup um den Titel, und nahezu jede Begegnung hat echten Derby-Charakter. Rivalitäten, Emotionen, volle Ränge – die Mischung dürfte für Gänsehaut-Atmosphäre sorgen. Im Fokus steht Titelverteidiger SV Hahnbach. Der Nord-Bezirksligist ist entschlossen, seinen Erfolg aus dem Vorjahr zu wiederholen. Die Konkurrenz aus der Kreisliga, Kreisklasse und A-Klasse ist gewillt, die Hahnbacher Titelverteidigung zu verhindern.



Die Gruppeneinteilung:

Gruppe A: DJK Ammerthal II, 1. FC Neukirchen, SV Kauerhof, SV Illschwang

Gruppe B: TuS Rosenberg, SV Etzelwang, SG Edelsfeld/Großalbershof, SV Hahnbach



Zum ausführlichen Turnierplan...





Zuvor gehört am Samstagvormittag die Bühne dem Nachwuchs. Beim D-Jugend-Turnier setzt der SV Illschwang – wie bei allen Turnieren des Wochenendes – bewusst auf Vereine aus der Umgebung. Die Idee dahinter ist klar: Kinder aus dem Umkreis sollen die Möglichkeit bekommen, sich in einer großen Halle, vor vielen Zuschauern und unter echten Wettkampfbedingungen zu präsentieren. Weiter geht es am Samstagnachmittag mit dem Damen-Turnier. Hier treffen Teams aus der Bayernliga und Bezirksoberliga auf regionale Mannschaften. Jahr für Jahr zeigt sich: Der Damenfußball hat in der Region an Qualität gewonnen – das Hallenmasters bietet die ideale Bühne, diese Entwicklung zu zeigen.



Zum Abschluss sind am Sonntag die jüngsten Fußballer aus der E- und F-Jugend am Zuge. Fürs E-Jugend-Turnier hat der SSV Jahn Regensburg sein Kommen zugesagt. Aus Sicht der regionalen Teams ist das Duell mit einer Profivereins-Jugend natürlich eine besondere Motivation. Drei Tage, sechs Turniere, unzählige spannende Partien – das Kunstrasen-Hallenmasters 2026 des SV Illschwang zeigt einmal mehr, wie lebendig der Fußball in der Region ist.