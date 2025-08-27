Mehr als zehn Jahre hat es gedauert, bis es endlich so weit war: Das 113 Jahre alte Ellenfeld-Stadion steht seit dem 28. Januar 2025 unter Denkmalschutz! Zum ersten Mal präsentiert sich die altehrwürdige Arena als einzige in Deutschland, in der der Besucher die Atmosphäre der Bundesliga-Gründerzeit nachempfinden kann, am Tag des offenen Denkmals am Sonntag, dem 14. September 2025, dem interessierten Publikum. Unter dem diesjährigen Motto des Tages „Was sind unsere Denkmäler wert? Unbezahlbar oder unersetzlich“ wird von 10.00 bis 18.00 Uhr ein abwechslungsreiches Programm dargeboten.
Die Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft der „Deutschen Stiftung Denkmalschutz / Landesdenkmalamt“, als lokaler Veranstalter fungiert der „Ellenfeld-Verein für die Kulturgeschichte des Fußballsports in der Saargegend e.V.“. Mitveranstalter ist als Denkmaleigentümer die Stadt Neunkirchen. Herzliche Einladung schon jetzt an alle Fußballfreunde aus nah und fern – die Erfahrung mit zahlreichen Stadionenthusiasten, die das Ellenfeld-Stadion bislang besucht haben, hat eines gezeigt: Wer hier ist, ist hin und weg!
10.00 Uhr: Einlass ins Stadion
11.00 – 12.00 Uhr: Konzert des Polizei-Orchesters vor der Sitzplatz-Tribüne
14.00 – 15.00 Uhr: Talk-Runde/Podcast mit Nicky Kassner über Stadion- und Vereinsgeschichte im VIP-Raum des Stadions mit den Gästen Jupp Henkes (ehemaliger Kapitän der Lizenzspielermannschaft), Dr. Hans Bauer (Ehrenpräsident Borussia Neunkirchen), Jörg Eisenhuth (erster Vorsitzender Borussia Neunkirchen) und Tobias Fuchs (Ellenfeld-Verein e.V.)
12.00 – 18.00 Uhr: Stadionführungen jeweils zur vollen Stunde, Dauer: ca. 45 Minuten
10.00 – 18.00 Uhr: Dauerfilm über Stadion und Verein im Umkleideraum 1 des Ellenfeld-Stadions
10.00 – 18.00 Uhr: Ausstellung von Bildern und Memorabilien im VIP-Raum und in der Sporthalle (Vereinsarchiv Ellenfeld e.V. / Borussia Neunkirchen)
10.00 – 18.00 Uhr: Bilderpräsentation in der Sporthalle – Impressionen aus dem Ellenfeld-Stadion heute (Kreis Volkshochschule Saarpfalz / Fotografierkurs für Fortgeschrittene)
Für das leibliche Wohl ist rund um die Uhr gesorgt (Speise- und Getränkeverkauf Borussia Neunkirchen). Am Fan-Ball können Fan-Artikel aller Art erworben werden.