Wer hat wann "Vorentscheidung" gesagt?

Tiziano Rossi (in Blau) will mit dem SV Ewattingen den jüngsten Aufwärtstrend fortsetzen – Foto: Scheu

Sie stehen in der Tabelle ganz oben und sie sind im Moment auch ohne Zweifel die formstärksten Teams: Nun stehen sie sich am Sonntag von 15 Uhr an gegenüber. Da empfängt der Tabellenzweite SV Grafenhausen den Klassenprimus SG Riedböhringen/Fützen. Die Gäste thronen mit 46 Punkten ganz oben, zwei Zähler dahinter folgt der SVG. SG-Trainer Nuri Ardiclik will trotz der Bedeutung dieses Aufeinandertreffens nicht von einer Vorentscheidung im Titelrennen sprechen. Er wolle den Ball flach halten, immerhin seien noch fünf Spiele zu absolvieren. Dagegen habe Grafenhausens Coach davon gesprochen, bei einem Sieg Meister zu werden, so Ardiclik. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.