Wer hat noch Chancen aufs Masters? Volksbanken-Masters am 5. Februar 2023 in der Saarlandhalle

Wenn man sich die derzeitige Tabelle der ersten 20 Mannschaften anschaut, fällt auf, dass außer dem SV Elversberg auf Platz 10, der nur noch einmal antritt, alle Vereine entweder drei oder sogar vier Turniere vor der Nase haben. Obwohl nur noch an drei Wochenenden gespielt wird, haben sich einige Hallenspezialisten sogar noch ein viertes Turnier in ihren Plan aufgenommen. Das ist nur möglich, weil der 1. FC Riegelsberg am Samstag, den 14. Januar sein Ein-Tages-Turnier ausrichtet und so eine Teilnahme an zwei Turnieren an einem Wochenende möglich wird.

Relativ komfortabel stehen Quierschied (86,80) und die SF Köllerbach (81,80) auf Platz Zwei und Drei. Ihre bisherige Ausbeute wird zwar noch nicht ausreichen für die Quali, aber beide sind noch vier Mal am Start. Dahinter wird es dann aber sehr knapp. Von Primstal auf Platz Vier (62,10) bis zum Platz 12, den Brebach (34,20) innehat, sind genau einen Turniersieg auseinander. Weiter unten in der Tabelle muss man nur noch den 1. FC Saarbrücken (4 Turniere), die SG Merzig-Mettlach und den SV Losheim beachten. Mettlach käme mit drei Siegen bei kleineren Veranstaltungen insgesamt auf 75,35 Punkte und wäre damit wieder im Geschäft. Auch Losheim hat mit nur zwei verbleibenden Turnier-Anmeldungen noch theoretische Chancen.

Die letzten Entscheidungen werden aber sicher am 22. Januar in Auersmacher, Eppelborn und Pachten fallen, weil bei diesen Turnieren alle Kandidaten um die entscheidenden Punkte kämpfen. Am Sonntag, 5. Februar, geht es in der Saarlandhalle dann um den großen Pott und jede Menge Geldpreise. Und das alles vor sicher ausverkauftem Haus.