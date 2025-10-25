Wer hat mehr Rückenwind?!

Der Knoten ist endgültig geplatzt...Luca Hagemann traf in Artern fünffach. – Foto: Rocco Menger

Mit Wüstheuterode und Sömmerda duellieren sich zwei Teams, deren Selbstvertrauen derzeit wohl nicht größer sein könnte. Beide sorgten zuletzt für torreiche Offensiv-Spektakel. Gerade deshalb verspricht dieses Spiel ein Leckerbissen für die Fans werden zu können.

Morgen, 14:00 Uhr Wüstheuterode Wüstheuterode FSV Sömmerda Sömmerda 14:00

Mit breiter Brust kehrte der Spitzenreiter am vergangenen Wochenende zurück nach Wüstheuterode und natürlich war dann auch ein wenig Partystimmung angesagt. Mit 10:1 gewann man beim Aufsteiger VfB Artern und schrieb dabei sogar Geschichte, wie Trainer Alexander Henke zurückblickend berichtet. "Das Spiel in Artern war schon was Besonderes und es zeigt, dass wenn wir auch Spiele gegen den Tabellenletzten richtig einordnen und mit der richtigen Einstellung ins Spiel gehen, dass dann auch Mal besondere Tage passieren können. Der letzte zweistellige Sieg war über 35 Jahre her, also somit haben wir da etwas historisches erreicht. Mich hat es vor allem gefreut, dass meine Mannschaft auch nach der Pause gierig geblieben ist und sich vor dem Tor endlich mal belohnt hat. Insbesondere für Luca Hagemann war es sicher ein besonderes Spiel. Fünf Tore in einem Spiel sind für ihn auch sicherlich etwas Besonderes. Ich hoffe damit ist der Knoten bei ihm jetzt endgültig geplatzt und es gibt ihm wieder mehr Selbstvertrauen für die kommenden Wochen."

Gleichzeitig stellt sich nach solch einem Spiel aber für jeden Trainer die Frage, ob man den Emotionen freien Lauf lässt und den Jungs das gute Gefühl lässt, oder man den Fokus direkt auf das nächste wichtige Spiel legt und dabei die Euphorie womöglich etwas bremst. Hier hat Henke aber ein klares Vorgehen. "Ich werde einen Teufel tun und jetzt auf die Euphoriebremse treten. Wer weiß wann so eine Phase in der Saison noch einmal zurückkommt bzw. andauert. Wir tun sicher gut daran das Spiel demütig zu bewerten, aber gleichermaßen wollen wir den Rückenwind aus dem Artern-Spiel mitnehmen, wenngleich wir um die Schwere der Aufgabe wissen." "Auch ich sehe, dass er da gute Arbeit macht!"