Wer hat die härtesten Aufgaben? Das Restprogramm der Verbandsligisten

Die Verbandsliga-Saison 2024/25 ist auf die Zielgerade eingebogen. Sowohl an der Tabellenspitze, an der sich der 1. FC Lok Stendal, der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und der SSC Weißenfels noch Hoffnungen machen dürfen, als auch im Kampf um den Klassenerhalt, in dem die halbe Liga noch zittern muss, stehen noch Entscheidungen aus. Wir werfen einen Blick auf das Restprogramm.