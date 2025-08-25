 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
Der SVE Heessen ist einer von drei noch verlustpunktfreien Mannschaften in der Bezirksliga 7.
Wer hat den Traumstart hingelegt und ist noch verlustpunktfrei?

FuPa Westfalen blickt auf den überkreislichen Fußball.

Diese 26 Mannschaften gingen in der noch jungen Spielzeit 2025/26 bislang immer als Sieger vom Platz.

Mannschaft | Liga | Bilanz | Tore

Kirchhörder SC | Bezirksliga 6 | Bilanz 3-0-0 | Tore 17:3

TuS SG Oestinghausen | Bezirksliga 7 | Bilanz 3-0-0 | Tore 13:2

SG Massen | Bezirksliga 8 | Bilanz 3-0-0 | Tore 15:5

Geisecker SV | Bezirksliga 6 | Bilanz 3-0-0 | Tore 14:4

RW Hünsborn | Bezirksliga 5 | Bilanz 3-0-0 | Tore 13:3

SF Merfeld | Bezirksliga 11 | Bilanz 3-0-0 | Tore 12:2

SW Sende | Bezirksliga 2 | Bilanz 3-0-0 | Tore 11:2

SVE Heessen | Bezirksliga 7 | Bilanz 3-0-0 | Tore 11:2

SV Ararat Gevelsberg | Bezirksliga 6 | Bilanz 3-0-0 | Tore 10:1

Delbrücker SC II | Bezirksliga 3 | Bilanz 3-0-0 | Tore 15:7

DJK TuS Hordel | Westfalenliga 2 | Bilanz 3-0-0 | Tore 11:3

SC Neheim | Landesliga 2 | Bilanz 3-0-0 | Tore 11:3

Germania Salchendorf | Landesliga 2 | Bilanz 3-0-0 | Tore 10:2

SV Hüsten 09 | Bezirksliga 4 | Bilanz 3-0-0 | Tore 9:1

Spvg Brakel | Bezirksliga 3 | Bilanz 3-0-0 | Tore 10:3

SC Münster 08 | Bezirksliga 12 | Bilanz 3-0-0 | Tore 9:2

VfL Senden | Landesliga 4 | Bilanz 3-0-0 | Tore 8:1

SV Westrich | Bezirksliga 10 | Bilanz 3-0-0 | Tore 8:1

VfB Kirchhellen | Bezirksliga 9 | Bilanz 3-0-0 | Tore 10:4

Kiersper SC | Bezirksliga 5 | Bilanz 3-0-0 | Tore 10:5

TuS Freckenhorst | Bezirksliga 7 | Bilanz 3-0-0 | Tore 7:2

DSC Wanne-Eickel | Westfalenliga 2 | Bilanz 3-0-0 | Tore 10:6

SpVgg Horsthausen | Westfalenliga 2 | Bilanz 3-0-0 | Tore 10:6

SW Holtwick | Bezirksliga 11 | Bilanz 3-0-0 | Tore 9:5

VfB Schloß Holte | Landesliga 1 | Bilanz 3-0-0 | Tore 6:2

TuS Dielingen | Bezirksliga 1 | Bilanz 3-0-0 | Tore 6:3

