Wer hat den Traumstart hingelegt und ist noch verlustpunktfrei?

Diese 26 Mannschaften gingen in der noch jungen Spielzeit 2025/26 bislang immer als Sieger vom Platz.
Mannschaft | Liga | Bilanz | Tore
Kirchhörder SC | Bezirksliga 6 | Bilanz 3-0-0 | Tore 17:3
TuS SG Oestinghausen | Bezirksliga 7 | Bilanz 3-0-0 | Tore 13:2
SG Massen | Bezirksliga 8 | Bilanz 3-0-0 | Tore 15:5
Geisecker SV | Bezirksliga 6 | Bilanz 3-0-0 | Tore 14:4
RW Hünsborn | Bezirksliga 5 | Bilanz 3-0-0 | Tore 13:3
SF Merfeld | Bezirksliga 11 | Bilanz 3-0-0 | Tore 12:2
SW Sende | Bezirksliga 2 | Bilanz 3-0-0 | Tore 11:2
SVE Heessen | Bezirksliga 7 | Bilanz 3-0-0 | Tore 11:2
SV Ararat Gevelsberg | Bezirksliga 6 | Bilanz 3-0-0 | Tore 10:1
Delbrücker SC II | Bezirksliga 3 | Bilanz 3-0-0 | Tore 15:7
DJK TuS Hordel | Westfalenliga 2 | Bilanz 3-0-0 | Tore 11:3
SC Neheim | Landesliga 2 | Bilanz 3-0-0 | Tore 11:3
Germania Salchendorf | Landesliga 2 | Bilanz 3-0-0 | Tore 10:2
SV Hüsten 09 | Bezirksliga 4 | Bilanz 3-0-0 | Tore 9:1
Spvg Brakel | Bezirksliga 3 | Bilanz 3-0-0 | Tore 10:3
SC Münster 08 | Bezirksliga 12 | Bilanz 3-0-0 | Tore 9:2
VfL Senden | Landesliga 4 | Bilanz 3-0-0 | Tore 8:1
SV Westrich | Bezirksliga 10 | Bilanz 3-0-0 | Tore 8:1
VfB Kirchhellen | Bezirksliga 9 | Bilanz 3-0-0 | Tore 10:4
Kiersper SC | Bezirksliga 5 | Bilanz 3-0-0 | Tore 10:5
TuS Freckenhorst | Bezirksliga 7 | Bilanz 3-0-0 | Tore 7:2
DSC Wanne-Eickel | Westfalenliga 2 | Bilanz 3-0-0 | Tore 10:6
SpVgg Horsthausen | Westfalenliga 2 | Bilanz 3-0-0 | Tore 10:6
SW Holtwick | Bezirksliga 11 | Bilanz 3-0-0 | Tore 9:5
VfB Schloß Holte | Landesliga 1 | Bilanz 3-0-0 | Tore 6:2
TuS Dielingen | Bezirksliga 1 | Bilanz 3-0-0 | Tore 6:3