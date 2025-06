Wer hat den längsten Namen? Die SG und ihre Vereinsnamen

Die letzten Tore sind gefallen, die letzten Pfiffe ertönt. Bis in die untersten Kreisligen sind die abschließenden Entscheidungen gefallen – nahtlos gefolgt von den ersten Vorbereitungsspielen für die kommende Fußballrunde. So testet Landesligist FSV Rheinfelden bereits am Samstag gegen den FC Allschwil: Früher war mehr Sommerpause. Dass die SG FC Wehr-Brennet nach dem ordentlichen Ergebnis im Rückspiel beim FC Emmendingen (2:2) den Landesliga-Aufstieg verpasst hat, ist angesichts der anstehenden Teilung der Spielgemeinschaft und dem sich abzeichnenden Verlust an fußballerischer Substanz keine Horrornachricht.

