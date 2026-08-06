Wer hat den Derbysieg im Nordfriesland-Duell verschenkt?

Am Mittwoch endete am 2. Spieltag der Landesliga Schleswig die Begegnung zwischen dem TSV Rantrum und SV Dörpum 2:2 nach einem torlosen Stand zur Halbzeit. Im ruhigen Nordfriesland-Derby zwischen dem TSV Rantrum und dem SV Dörpum neutralisierten sich beide Teams im ersten Durchgang weitgehend. TSV-Trainer Erik von Lanken beschrieb die Anfangsphase wie folgt: „Ja, erste Halbzeit, sage ich mal, keine großen Höhepunkte. Die erste Phase war Dörpum fast ein bisschen bisschen besser im Spiel. Ich sag mal, so nach zehn Minuten, einer Viertelstunde haben wir das Spiel in den Griff bekommen. Und haben das also auch bis zur Halbzeit eigentlich nicht so wirklich hergegeben.“ Zwar verzeichneten beide Mannschaften ein paar Vorstöße in den Strafraum, zwingende hundertprozentige Torszenen blieben vor 294 Fans auf Tore wartende vor der Pause jedoch aus.
Die gab es nach dem Seitenwechsel: Die Partie nahm deutlich an Fahrt auf, wobei Rantrum zunächst kalt erwischt wurde. Nach einem langen Ball und „keine Abseitssituation offensichtlich“ gerieten die Hausherren unglücklich mit 0:1 in Rückstand (48.), als Dörpums Spielertrainer Thies Borchardt zuschlug. Doch die Rantrumer zeigten eine direkte Reaktion: Nur wenige Minuten vollendete Thies Clausen nach einer Standardsituation und glich zum 1:1 aus (53.). Von Lanken blickte auf diese Phase zurück: „Haben wieder das Spiel im Griff, können das 2:1 machen.“ Allerdings benötigt Stürmer Gunnar Hemmerding zwei Mal zu lange im Eins-gegen-eins mit Dörpums Keeper Stefan Hansen. Des weiteren wird ein Abschluss von Oke Flattering aus sieben Metern auf der Torlinie geklärt.
Stattdessen klingelt es zum zweiten Mal bei Keeper Timon Hansen. Nach einer Hereingabe prallte der Ball beim Blocken an den Arm von Justin-Jason Pein. Den fälligen Elfmeter verwandelte Simon Bahnsen sicher zur erneuten Gästeführung zum 1:2 (68.).
Die Rantrumer zeigten sich jedoch abermals unbeeindruckt und schlugen postwendend zurück. Nach einer weiteren Standardsituation und einem zweiten Ball, der erneut in den Strafraum segelte, nickte Thies Clausen zum umjubelten 2:2-Ausgleich ein (73.). In der Schlussphase entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem Keeper Timon Hansen zwei Mal glänzend und grandios parieren musste, während auf der Gegenseite Hannes Guth in der Nachspielzeit die Riesenmöglichkeit zum Siegtreffer vergab. So bewertete Erik von Lanken das Endergebnis treffend: „Und so blieb es dann letztendlich irgendwo auch, leistungsgerecht beim 2:2.“ Was für beide Teams nach den Auftaktniederlagen gegen Weiche Flensburg II mit 1:2 und Dörpums 0:1 zuhause gegen den TSV Friedrichsberg-Busdorf den ersten Punktgewinn darstellte.