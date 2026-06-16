Wer hat am Wochenende überzeugt?

Die Saison geht in die entscheidende Phase – und Woche für Woche stehen neue Gesichter im Fokus. Alles auf einen Blick: Von den Aktivligen über die Frauen-Meisterschaften bis zu den Youth-League-Junioren.

Dein(e) Lieblingsspielerin oder Spieler hat es nicht in die "Elf der Woche" geschafft?

Trage die Daten Deines Teams nächstes Mal gleich selbst ein. Als Vereins- oder Ligaverwalter hast Du alle Möglichkeiten.