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Elf der Woche
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Wer hat am Wochenende überzeugt?
Die Auswertungen sind da +++ 25 (!) Ligen/Gruppen sind mit dabei
von Redaktion regional-fussball.ch · Heute, 08:49 Uhr · 0 Leser
Die Saison geht in die entscheidende Phase – und Woche für Woche stehen neue Gesichter im Fokus. Alles auf einen Blick: Von den Aktivligen über die Frauen-Meisterschaften bis zu den Youth-League-Junioren.
Dein(e) Lieblingsspielerin oder Spieler hat es nicht in die "Elf der Woche" geschafft?
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