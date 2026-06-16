 2026-06-12T06:52:44.557Z

Elf der Woche

Wer hat am Wochenende überzeugt?

Die Auswertungen sind da +++ 25 (!) Ligen/Gruppen sind mit dabei

von Redaktion regional-fussball.ch · Heute, 08:49 Uhr · 0 Leser

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2. Liga, Gruppe 2
2. Liga, Gruppe 1
3. Liga, Gruppe 1
3. Liga, Gruppe 2
3. Liga, Gruppe 3

Die Saison geht in die entscheidende Phase – und Woche für Woche stehen neue Gesichter im Fokus. Alles auf einen Blick: Von den Aktivligen über die Frauen-Meisterschaften bis zu den Youth-League-Junioren.

Dein(e) Lieblingsspielerin oder Spieler hat es nicht in die "Elf der Woche" geschafft?

Trage die Daten Deines Teams nächstes Mal gleich selbst ein. Als Vereins- oder Ligaverwalter hast Du alle Möglichkeiten.

Deine Liga/Gruppe soll inskünftig noch prominenter in Szene gesetzt. Dann melde dich doch als Ligaverwalter (zuerich@fupa.net) bei uns.

FAQ:
Elf der Woche - Fragen & Antworten

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