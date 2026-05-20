Wer hat aktuell noch Chancen?

Diese Liste aktualisieren wir in den kommenden Tagen und Wochen regelmäßig.

Sie steht wieder an, die schönste Zeit des Jahres. Nach den letzten Spieltagen im Amateurfußball Ende Mai läuft ab Anfang Juni die Relegation. Von den Oberliga-Aufstiegsspielen des VfR Mannheim geht es bis in die untersten Klassen um die begehrten letzten Plätze in der jeweils höchstmöglichen Liga. Vor großen Zuschauerkulissen bedeutet das für viele Amateurkicker das abosolute Highlight ihrer Laufbahn. Folgend geben wir euch einen Überblick zum aktuellen Stand samt möglicher Paarungen und Termine.

Donnerstag, 04. Juni: Vize Südbaden (SC Lahr) - Vize Baden (1.FC Bruchsal) Sonntag, 07. Juni: Vize Baden (Bruchsal) - Vize Südbaden (Lahr) Samstag, 13. Juni: Vize Südbaden/Baden (Lahr/Bruchsal) - Württemberg (FC Holzhausen) Sonntag, 21. Juni: Württemberg (Holzhausen) - Vize Südbaden/Baden (Lahr/Bruchsal)

Landesliga Odenwald

Die LL-OW spielt in der Saison 2025/26 mit 16 Mannschaften. Die letzten drei Mannschaften der Tabelle steigen direkt ab und der Viertletzte bestreitet Relegationsspiele gegen die Vizemeister der drei Kreisligen von Tauberbischofsheim, Buchen und Mosbach um einen freien Landesliga-Platz.

Viertletzter LL OW (Sennfeld/Nassig/Billigheim/Tauberhöhe/Oberwittstadt) - Vize KL MOS (Oberschefflenz/Neckargerach) am So., 07. Juni 2026* (14.00 Uhr)

Vize KL BUC (Götzingen-Eberstadt/Schloßau-Donebach) - Vize KL TBB (Assamstadt/Großrinderfeld/Gerlachsheim) am So., 07. Juni 2026* (17.00 Uhr)



Finale: So., 14. Juni 2026* (15.00 Uhr)

Landesliga Rhein-Neckar

Die LL-MB spielt in der Saison 2025/26 mit 16 Mannschaften. Die letzten drei Mannschaften steigen direkt ab und der Viertletzte bestreitet Relegationsspiele gegen die Vizemeister der Kreisligen von Bruchsal, Karlsruhe und Pforzheim um einen freien Landesligaplatz.

Fünftletzter LL RN (Lobbach/Dossenheim/Viernheim/Gartenstadt/Kirchardt/RW Rheinau) - Vize KL MA (Neulußheim/Lützelsachsen/Oftersheim/Feudenheim) am Sa. 06. Juni 2026* (14.00 Uhr)

Vize KL HD (Rauenberg/Dielheim) - Vize KL SIN (Treschklingen/Kürnbach) am Sa. 06. Juni 2026* (17.00 Uhr)



Finale: Sa. 13. Juni 2026* (17.00 Uhr)

Landesliga Mittelbaden

Die LL-MB spielt in der Saison 2025/26 mit 16 Mannschaften. Die letzten drei Mannschaften steigen direkt ab und der Viertletzte bestreitet Relegationsspiele gegen die Vizemeister der Kreisligen von Bruchsal, Karlsruhe und Pforzheim um einen freien Landesligaplatz.

Vize KL BR (Kronau/Flehingen) - Vize KL PF (Birkenfeld) am So. 07. Juni 2026* (14.00 Uhr)

Vize KL KA (Forchheim/Spöck/Leopoldshafen) - Viertletzter LL MB (Ettlingenweier/FV Wiesental/Huchenfeld/Knielingen/Kickers Büchig/Mutschelbach) am So. 07. Juni 2026* (17.00 Uhr)



Finale: So., 14. Juni 2026* (15.00 Uhr)

*Termin und Uhrzeit (Änderung vorbehalten!)

Grundsätzlich wird auf neutralem Platz nach geographischen Gesichtspunkten gespielt.