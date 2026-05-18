Wer hätte das vor dem Spiel gedacht

Bad Blankenburg kam mit breiter Brust zu uns (sieben Spiele ungeschlagen) während wir mitten im Abstiegskampf stecken. Dazu standen uns gerade einmal zehn Spieler zur Verfügung. Dank unserer 2. Männer konnten wir den Kader mit fünf Spielern auffüllen. Ein riesiges Dankeschön an euch – ihr habt uns Mega geholfen!

Zum Spiel Der Matchplan war klar: Kompakt stehen und uns voll auf die Defensive konzentrieren. Genau das haben wir über die gesamte Spielzeit diszipliniert umgesetzt. Wir hielten unsere Räume, gewannen die Zweikämpfe und ließen hinten kaum etwas zu. Nach vorne waren wir dafür extrem effektiv. Die eroberten Bälle spielten wir sauber aus, kombinierten gut durchs Mittelfeld und wurden im letzten Drittel immer wieder gefährlich. Tore 11. Minute – 1:0 Max Hertel Die Aktion beginnt bei Martin Gagelmann, der stark den Ball erobert. Über Omar Kahoul und Lukas Niefer kombinieren wir uns sehenswert durchs Mittelfeld, ehe Max Hertel zur Führung einschiebt. 17. Minute – 2:0 Lukas Niefer Einwurf von Martin Gagelmann auf Lukas Niefer. Gemeinsam mit Omar Kahoul spielt er einen starken Doppelpass und netzt eiskalt ein. 45. Minute – 3:0 Omar Kahoul Frühe Balleroberung in der gegnerischen Hälfte. Omar Kahoul läuft allein auf den Torhüter zu und bleibt ganz souverän.

64. Minute – 4:0 Lukas Niefer Starker Konter von uns. Max Hertel scheitert zunächst am Torhüter, doch Lukas Niefer steht goldrichtig und staubt sauber ab. Defensive Leidenschaft Bad Blankenburg gab in keiner Phase des Spiels auf und drückte immer wieder auf unser Tor. Aber heute nicht! Wir haben alles hineingeworfen, jeden Ball verteidigt und uns gegenseitig gepusht. Und wenn es doch einmal gefährlich wurde, war Patte Naumann zur Stelle. Ein ganz starkes Spiel unseres Schlussmanns! Fazit So geht Abstiegskampf! Hinten alles wegverteidigt und vorne brutal effektiv. Eine geschlossene Mannschaftsleistung, Kampf, Leidenschaft und endlich wieder drei ganz wichtige Punkte.