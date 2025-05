Der SV Erlbach besiegte den FC Pipinsried vor mehr als 1700 Zuschauern. – Foto: Charly Becherer / FuPa Oberbay

„Wer hätte das gedacht?" SV Erlbach vor größtem Spiel der Geschichte Dorfklub in der Regionalliga-Relegation

Der SV Erlbach könnte erstmals in die Regionalliga aufsteigen. Im Heimspiel gegen die SpVgg Hankofen-Hailing dürfte der Zuschauerrekord gebrochen werden.

Erlbach – Der SV Erlbach schreibt am nächsten Kapitel seines eigenen Fußballmärchens. Bis zum Sommer 2022 spielte der Dorfklub aus der Nähe von Altötting noch in der Landesliga, nun stehen für den SVE die beiden wichtigsten Spiele der bisherigen Vereinsgeschichte an. Schließlich kämpft der Tabellendritten der abgelaufenen Bayernliga-Saison in den nächsten Tagen gegen die SpVgg Hankofen-Hailing um den erstmaligen Aufstieg in die Regionalliga Bayern. Fr., 23.05.2025, 19:00 Uhr SV Erlbach SV Erlbach SpVgg Hankofen-Hailing Hankofen 19:00 live PUSH

Beim Heimspiel in der Holzbau-Grübl Arena am kommenden Freitag dürfte mit angrenzender Wahrscheinlichkeit sogar der Rekord von 1702 Stadionbesuchern fallen. „Wir erwarten bzw. hoffen auf ähnlich viele Zuschauer wie gegen den FC Pipinsried. Damals hatten wir mit vielen Fans gerechnet, aber nicht mit so vielen“, so Ralf Peiß, sportlicher Leiter beim SVE, im Gespräch mit Fussball Vorort / FuPa Oberbayern. Hinter einem Tor soll bis Freitag sogar eine kleine Zusatztribüne, die zwischen 200 und 300 Zuschauer fassen soll, errichtet werden.

„Wir sind organisatorisch für einen großen Andrang gerüstet.“ Ralf Peiß Organisatorisch und infrastrukturell wird der Relegations-Hit gegen den Regionalligisten den Dorfklub nicht an seine Grenzen bringen, wie bereits die geglückte Generalprobe gegen den Pipinsried vor wenigen Wochen gezeigt hat „Wir sind für einen großen Andrang gerüstet“, beruhigt Peiß. Auch dieses Mal kann Peiß auf zahlreiche freiwillige Helfer vertrauen. Zudem wird die Feuerwehr den umliegenden Verkehr regeln. Egal wie viele Fans dieses Mal kommen, Parkplätze gibt es genügend. Vor nicht allzu langer Zeit sind sogar eine neue Straße zum idyllisch gelegenenen ehemaligen Waldstadion gebaut sowie zusätzliche Parkmöglichkeiten geschaffen worden. Auch viele Gästefans in Hankofen erwartet Beim letzten Auswärtsspiel der Bayernliga-Saison beim SV Kirchanschöring unterstützten zahlreiche Fans den SVE und sorgten so mal wieder für eine sensationelle Kulisse. Mit ähnlichem rechnet Peiß auch beim Rückspiel am Dienstag kommende Woche in Hankofen, auch wenn der Verein selbst nichts organisieren wird. „Mal sehen, wie das Hinspiel läuft und ob dann überhaupt noch wer mit will“, scherzt der sportliche Leiter.