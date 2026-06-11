Wer hält die Landesliga? Trio im Abstiegskampf im Fernduell Landesliga Nord +++ Der Blick auf alle Begegnungen des Wochenendes von Kevin Gehring · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Frank Möller

Der SV Arminia Magdeburg, der SV Preußen Schönhausen, der SV 08 Baalberge - am vorletzten Spieltag der LOTTO-Landesliga Nord ist für alle drei Teams noch alles möglich: direkter Klassenerhalt, Relegation oder direkter Abstieg. Das Trio ist am Sonnabend im Fernduell jeweils auswärts gefordert.

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Morgen, 19:00 Uhr Osterburger FC Osterburg Ummendorfer SV Ummendorf 19:00 PUSH

Schon am Freitagabend treffen sich der Osterburger FC und der Ummendorfer SV. In der Hinrunde gab es einen 4:2-Erfolg des USV. Kann sich der OFC dafür im letzten Heimspiel der Saison revanchieren?

Im Gegensatz zu den meisten Landesliga-Kontrahenten hat der SSV 80 Gardelegen noch zwei weitere Partien vor der Brust: Die Elf von Norbert Scheinert hat die Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Verbandsliga bereits sicher. Dafür heißt es, die Form zu halten: Am Sonntag gibt es mit dem Tabellenfünften Union Schönebeck noch einmal eine härtere Prüfung für den SSV.

So., 14.06.2026, 14:00 Uhr SV 09 Staßfurt Staßfurt SV Stahl Thale Thale 14:00 live PUSH

Einen Punkt bräuchte der SV Stahl Thale noch, um sicher gerettet zu sein. Holt die Stahl-Elf diesen Zähler am Sonntag beim SV 09 Staßfurt? Dort konnte Thale im Februar 2010 zum letzten Mal einen Punkt mitnehmen.

So., 14.06.2026, 14:00 Uhr Oscherslebener SC Oschersleben SV Arminia 53 Magdeburg Arminia MD 14:00 PUSH

Nach drei Niederlagen in Folge ist es höchste Zeit für den SV Arminia Magdeburg: Am Sonntag sind die Magdeburger - aktuell zwei Punkte über dem Relegationsrang - beim Oscherslebener SC gefordert. Der OSC konnte selbst nur einen Punkt aus den vergangenen fünf Partien einfahren.

Der SV Fortuna Magdeburg II ist sicher, der FSV Grün-Weiß Ilsenburg bräuchte zur endgültigen Rettung noch einen Zähler. Am Sonntag kommt es zum direkten Duell am Schöppensteg. In der Hinrunde hatte die Fortunen-Reserve im Harz mit 0:3 verloren.

Der VfB Ottersleben ist auf Abschiedstour: Am vergangenen Wochenende machte der Spitzenreiter die Meisterschaft in der LOTTO-Landesliga Nord und die Verbandsliga-Rückkehr klar. Doch ihre beeindruckende Serie von 18 Siegen in Folge werden die Ottersleber gewiss auch beim FSV Saxonia Tangermünde nicht reißen lassen wollen.