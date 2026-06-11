Wer hält die Landesliga? Trio im Abstiegskampf im Fernduell

Der SV Arminia Magdeburg, der SV Preußen Schönhausen, der SV 08 Baalberge - am vorletzten Spieltag der LOTTO-Landesliga Nord ist für alle drei Teams noch alles möglich: direkter Klassenerhalt, Relegation oder direkter Abstieg. Das Trio ist am Sonnabend im Fernduell jeweils auswärts gefordert.
Schon am Freitagabend treffen sich der Osterburger FC und der Ummendorfer SV. In der Hinrunde gab es einen 4:2-Erfolg des USV. Kann sich der OFC dafür im letzten Heimspiel der Saison revanchieren?
Im Gegensatz zu den meisten Landesliga-Kontrahenten hat der SSV 80 Gardelegen noch zwei weitere Partien vor der Brust: Die Elf von Norbert Scheinert hat die Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Verbandsliga bereits sicher. Dafür heißt es, die Form zu halten: Am Sonntag gibt es mit dem Tabellenfünften Union Schönebeck noch einmal eine härtere Prüfung für den SSV.
Einen Punkt bräuchte der SV Stahl Thale noch, um sicher gerettet zu sein. Holt die Stahl-Elf diesen Zähler am Sonntag beim SV 09 Staßfurt? Dort konnte Thale im Februar 2010 zum letzten Mal einen Punkt mitnehmen.
Nach drei Niederlagen in Folge ist es höchste Zeit für den SV Arminia Magdeburg: Am Sonntag sind die Magdeburger - aktuell zwei Punkte über dem Relegationsrang - beim Oscherslebener SC gefordert. Der OSC konnte selbst nur einen Punkt aus den vergangenen fünf Partien einfahren.
Der SV Fortuna Magdeburg II ist sicher, der FSV Grün-Weiß Ilsenburg bräuchte zur endgültigen Rettung noch einen Zähler. Am Sonntag kommt es zum direkten Duell am Schöppensteg. In der Hinrunde hatte die Fortunen-Reserve im Harz mit 0:3 verloren.
Der VfB Ottersleben ist auf Abschiedstour: Am vergangenen Wochenende machte der Spitzenreiter die Meisterschaft in der LOTTO-Landesliga Nord und die Verbandsliga-Rückkehr klar. Doch ihre beeindruckende Serie von 18 Siegen in Folge werden die Ottersleber gewiss auch beim FSV Saxonia Tangermünde nicht reißen lassen wollen.
Kellerkracher in der Börde! Der SV Irxleben ist als Schlusslicht bereits abgestiegen, der SV Preußen Schönhausen hat nach dem 2:0-Heimsieg über den Ummendorfer SV und dem 1:0-Erfolg über den SV 08 Baalberge in der Vorwoche wieder alle Chancen. Gelingt dem Team von Steffen Braunschweig in Irxleben der dritte Sieg in Folge, der so wichtig wäre?
Nach dem verlorenen Sechs-Punkte-Spiel in Schönhausen ist der SV 08 Baalberge - aktuell auf dem direkten Abstiegsplatz - zum Punkten verdammt. Am Sonntag geht es zum TuS Schwarz-Weiß Bismark, gegen den es in der Hinrunde ein 1:1-Remis gab. Aktuell belegen die Baalberger den direkten Abstiegsplatz, allerdings punktgleich und nur zwei Tore hinter Schönhausen.