 2026-06-11T10:59:33.047Z

Allgemeines

Wer hält die Landesliga? Trio im Abstiegskampf im Fernduell

Landesliga Nord +++ Der Blick auf alle Begegnungen des Wochenendes

von Kevin Gehring · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Frank Möller

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LL Sachs-Anhalt Nord
Staßfurt
Gardelegen
Fortuna MD II
Ottersleben

Der SV Arminia Magdeburg, der SV Preußen Schönhausen, der SV 08 Baalberge - am vorletzten Spieltag der LOTTO-Landesliga Nord ist für alle drei Teams noch alles möglich: direkter Klassenerhalt, Relegation oder direkter Abstieg. Das Trio ist am Sonnabend im Fernduell jeweils auswärts gefordert.

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Morgen, 19:00 Uhr
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg
Ummendorfer SV
Ummendorfer SVUmmendorf
19:00

Schon am Freitagabend treffen sich der Osterburger FC und der Ummendorfer SV. In der Hinrunde gab es einen 4:2-Erfolg des USV. Kann sich der OFC dafür im letzten Heimspiel der Saison revanchieren?

So., 14.06.2026, 14:00 Uhr
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck
14:00live

Im Gegensatz zu den meisten Landesliga-Kontrahenten hat der SSV 80 Gardelegen noch zwei weitere Partien vor der Brust: Die Elf von Norbert Scheinert hat die Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Verbandsliga bereits sicher. Dafür heißt es, die Form zu halten: Am Sonntag gibt es mit dem Tabellenfünften Union Schönebeck noch einmal eine härtere Prüfung für den SSV.

So., 14.06.2026, 14:00 Uhr
SV 09 Staßfurt
SV 09 StaßfurtStaßfurt
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale
14:00live

Einen Punkt bräuchte der SV Stahl Thale noch, um sicher gerettet zu sein. Holt die Stahl-Elf diesen Zähler am Sonntag beim SV 09 Staßfurt? Dort konnte Thale im Februar 2010 zum letzten Mal einen Punkt mitnehmen.

So., 14.06.2026, 14:00 Uhr
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
14:00

Nach drei Niederlagen in Folge ist es höchste Zeit für den SV Arminia Magdeburg: Am Sonntag sind die Magdeburger - aktuell zwei Punkte über dem Relegationsrang - beim Oscherslebener SC gefordert. Der OSC konnte selbst nur einen Punkt aus den vergangenen fünf Partien einfahren.

So., 14.06.2026, 14:00 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD II
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg
14:00live

Der SV Fortuna Magdeburg II ist sicher, der FSV Grün-Weiß Ilsenburg bräuchte zur endgültigen Rettung noch einen Zähler. Am Sonntag kommt es zum direkten Duell am Schöppensteg. In der Hinrunde hatte die Fortunen-Reserve im Harz mit 0:3 verloren.

So., 14.06.2026, 14:00 Uhr
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
14:00

Der VfB Ottersleben ist auf Abschiedstour: Am vergangenen Wochenende machte der Spitzenreiter die Meisterschaft in der LOTTO-Landesliga Nord und die Verbandsliga-Rückkehr klar. Doch ihre beeindruckende Serie von 18 Siegen in Folge werden die Ottersleber gewiss auch beim FSV Saxonia Tangermünde nicht reißen lassen wollen.

So., 14.06.2026, 14:00 Uhr
SV Irxleben
SV IrxlebenIrxleben
SV Preußen Schönhausen
SV Preußen SchönhausenSchönhausen
14:00

Kellerkracher in der Börde! Der SV Irxleben ist als Schlusslicht bereits abgestiegen, der SV Preußen Schönhausen hat nach dem 2:0-Heimsieg über den Ummendorfer SV und dem 1:0-Erfolg über den SV 08 Baalberge in der Vorwoche wieder alle Chancen. Gelingt dem Team von Steffen Braunschweig in Irxleben der dritte Sieg in Folge, der so wichtig wäre?

So., 14.06.2026, 14:00 Uhr
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark
SV 08 Baalberge
SV 08 BaalbergeBaalberge
14:00live

Nach dem verlorenen Sechs-Punkte-Spiel in Schönhausen ist der SV 08 Baalberge - aktuell auf dem direkten Abstiegsplatz - zum Punkten verdammt. Am Sonntag geht es zum TuS Schwarz-Weiß Bismark, gegen den es in der Hinrunde ein 1:1-Remis gab. Aktuell belegen die Baalberger den direkten Abstiegsplatz, allerdings punktgleich und nur zwei Tore hinter Schönhausen.