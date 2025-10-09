Wer hält Anschluss? Aiglsbach oder Langquaid

– Foto: Martin Zeilhofer

Sa., 11.10.2025, 14:00 Uhr TV Aiglsbach Aiglsbach TSV Langquaid Langquaid 14:00

TSV Langquaid am Samstag um 14.00 Uhr in der Sommerau --- Der vorletzte Vorrunden-Spieltag in der Bezirksliga West bringt für den TSV Langquaid erneut ein Verfolger-Duell, diesmal sogar mit Derby-Charakter. Die kurze Reise führt in die Holledau zum TV Aiglsbach, der sich heuer in der Spitzengruppe festgesetzt hat und momentan einen Punkt vor den Laabertalern auf dem fünften Platz rangiert. Entgegengesetzt verlief das vergangene Wochenende für die beiden Kontrahenten, der TVA unterlag in Schierling mit 2:4, der TSV bezwang den SV Neufraunhofen mit 4:1.

Das gastgebende Holm-Team lebt auf den ersten Blick nach wie vor von ihren beiden Goalgettern Manfred Gröber (11 Tore / 5 Assists) und Markus Schmidt (6 / 3), dahinter gruppiert sich um Fabian Rasch und Tom Scheuchenpflug jedoch eine Mittelfeldreihe mit hoher Qualität. Der offensiven Spielausrichtung muss jedoch die Defensive immer wieder Tribut zollen, wie 22 Gegentreffer bestätigen, die die Torhüter - der routinierte Stefan Kraus oder der junge Markus Lindauer - bisher hinnehmen mussten. Hauptgarant für die gute Zwischenbilanz beim TSV Langquaid ist das Defensivverhalten des gesamten Teams, das der stärksten Liga-Abwehr - mit den Schlussmännern Jannik Möller oder David Meißner im Rücken - die Arbeit ungemein erleichtert. Ins Rollen gekommen ist in den beiden letzten Partien jedoch auch die Offensive um Jonas Brunner, Kevin Kandsperger und Alex Santander Munoz, wobei auch die Mittelfeldreihe mit Benedikt Köppel, Florian Brunner und Stefan Schauer immer wieder erfolgreich den Abschluss sucht und findet. Für diese beiden Mannschaftsteile stehen auch Aaron Bice, Timo Sterl und Markus Weiherer wieder zur Verfügung und schüren den positiven Konkurrenzkampf.