Wer hält am längsten durch? Das Trainer-Ranking der Oberliga Tim Hoffmann ist der dienstälteste Trainer der Oberliga von red · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Manni Hermes

Auf den Trainerbänken der Oberliga Niedersachsen hat es zur neuen Saison zahlreiche Veränderungen gegeben. Mehrere Vereine starteten mit einem neuen Coach in die Spielzeit. Einer ist dagegen bereits deutlich länger im Amt als seine Kollegen: Tim Hoffmann vom SC Hemmingen-Westerfeld.

Tim Hoffmann ist der Trainer, der aktuell am längsten ohne Unterbrechung für seinen Verein als Coach der ersten Mannschaft arbeitet. Seit der Saison 2024/25 ist er beim SC Hemmingen-Westerfeld für das Oberliga-Team verantwortlich. Bereits zuvor gehörte Hoffmann dem Trainerteam des Vereins an und war eine Saison lang als Co-Trainer der ersten Mannschaft tätig. Damit kennt er die Mannschaft und die Strukturen des Vereins bereits seit mehreren Jahren. Auf den nächsten Platz kommt Boris Besovic von Germania Egestorf-Langreder. Er ist seit März 2025 Cheftrainer des Oberligisten und damit ebenfalls länger im Amt als die meisten seiner Kollegen.

Noch kürzer ist die Amtszeit der Trainer, die zur Saison 2025/26 oder im Verlauf dieser Spielzeit ihre aktuellen Aufgaben übernommen haben. Beim SV Drochtersen/Assel II ist Milan Schweiger seit der Saison 2025/26 Cheftrainer. Allerdings war er zuvor bereits seit der Saison 2022/23 als Co-Trainer bei der ersten Mannschaft des Vereins tätig. Auch Tarek Gibbah beim Lüneburger SK Hansa und René Wegner beim SSV Vorsfelde arbeiten seit der Saison 2025/26 als Cheftrainer ihrer Mannschaften. Beim SC Spelle-Venhaus steht mit Henry Hupe seit der Saison 2025/26 ein neuer Cheftrainer an der Seitenlinie. Hupe war zuvor bereits als Co-Trainer für den Verein tätig. Viele neue Gesichter an den Seitenlinien Bei zahlreichen Vereinen gab es im Sommer einen Wechsel auf der Trainerposition. Hanjo Vocks übernahm beim TuS Bersenbrück zur Saison 2026/27. Zuvor war er von 2018/19 bis 2024/25 Trainer des SC Spelle-Venhaus. Auch Uwe Möhrle ist neu bei Eintracht Braunschweig II. Er hatte zuvor von 2022/23 bis 2025/26 Blau-Weiß Lohne trainiert.