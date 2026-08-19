Wer hält am längsten durch? Das Trainer-Ranking der Oberliga

Auf den Trainerbänken der Oberliga Niedersachsen hat es zur neuen Saison zahlreiche Veränderungen gegeben. Mehrere Vereine starteten mit einem neuen Coach in die Spielzeit. Einer ist dagegen bereits deutlich länger im Amt als seine Kollegen: Tim Hoffmann vom SC Hemmingen-Westerfeld.
Tim Hoffmann ist der Trainer, der aktuell am längsten ohne Unterbrechung für seinen Verein als Coach der ersten Mannschaft arbeitet. Seit der Saison 2024/25 ist er beim SC Hemmingen-Westerfeld für das Oberliga-Team verantwortlich. Bereits zuvor gehörte Hoffmann dem Trainerteam des Vereins an und war eine Saison lang als Co-Trainer der ersten Mannschaft tätig. Damit kennt er die Mannschaft und die Strukturen des Vereins bereits seit mehreren Jahren.
Auf den nächsten Platz kommt Boris Besovic von Germania Egestorf-Langreder. Er ist seit März 2025 Cheftrainer des Oberligisten und damit ebenfalls länger im Amt als die meisten seiner Kollegen.
Noch kürzer ist die Amtszeit der Trainer, die zur Saison 2025/26 oder im Verlauf dieser Spielzeit ihre aktuellen Aufgaben übernommen haben. Beim SV Drochtersen/Assel II ist Milan Schweiger seit der Saison 2025/26 Cheftrainer. Allerdings war er zuvor bereits seit der Saison 2022/23 als Co-Trainer bei der ersten Mannschaft des Vereins tätig. Auch Tarek Gibbah beim Lüneburger SK Hansa und René Wegner beim SSV Vorsfelde arbeiten seit der Saison 2025/26 als Cheftrainer ihrer Mannschaften. Beim SC Spelle-Venhaus steht mit Henry Hupe seit der Saison 2025/26 ein neuer Cheftrainer an der Seitenlinie. Hupe war zuvor bereits als Co-Trainer für den Verein tätig.
Bei zahlreichen Vereinen gab es im Sommer einen Wechsel auf der Trainerposition. Hanjo Vocks übernahm beim TuS Bersenbrück zur Saison 2026/27. Zuvor war er von 2018/19 bis 2024/25 Trainer des SC Spelle-Venhaus. Auch Uwe Möhrle ist neu bei Eintracht Braunschweig II. Er hatte zuvor von 2022/23 bis 2025/26 Blau-Weiß Lohne trainiert.
In Heeslingen übernahm Nico Matern zur neuen Saison. Zuvor war er von 2024/25 bis 2025/26 beim TuS Harsefeld tätig. Beim SV Meppen II übernahm George Yumusak das Amt. Er war zuvor im Nachwuchsleistungszentrum des SV Meppen aktiv.
Auch bei weiteren Vereinen wechselte die Verantwortung. Viktor Maier ist seit Oktober 2025 Trainer des SV Vorwärts Nordhorn, nachdem er zuvor zwei Saisons als spielender Co-Trainer gearbeitet hatte. Beim BSV Rehden übernahm Majid Cirousse im April 2026. Zuvor war er Co-Trainer beim TuS Blau-Weiß Lohne.
Beim TuS Blau-Weiß Lohne ist Hammad El-Arab seit dieser Saison Cheftrainer. Er bringt allerdings bereits langjährige Erfahrung als Trainer mit: Von 2013/14 bis 2023/24 war er beim SV Hansa tätig. Beim SV Wilhelmshaven übernahm Bi Le Tran zur neuen Saison. Zuvor arbeitete er von 2022/23 bis 2025/26 als Cheftrainer beim SV Großefehn.
Beim FC Verden 04 gibt es eine besondere Konstellation. Oliver Warnke ist seit dieser Saison Teil des Trainerduos und war zuvor Co-Trainer beim Heeslinger SC. Bastian Reiners ist bereits seit Dezember 2025 im Amt. Er kam vom TSV Etelsen.
Beim VfV Borussia 06 Hildesheim hat sich die Situation nach dem ersten Spieltag bereits wieder verändert. Ridha Kitar trat nach nur einer Partie in dieser Saison zurück. Bis auf Weiteres wird das Training von den bisherigen Co-Trainern Dominik Franke und Hassan El Saleh geleitet.