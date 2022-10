Auch mit vereinten Kräften konnte der FC Pielenhofen-Adlersberg (blaue Trikots) die Heimniederlage gegen Lorenzen nicht verhindern. Unbeeindruckt davon will er sich am Sonntag in Sinzing zeigen. – Foto: Christian Brüssel

Wer greift nach der Herbstmeisterschaft? 13. Spieltag: Riedenburg außer Tritt – und jetzt kommt der Erste +++ Pielenhofen und Töging sind auf Wiedergutmachung aus

Sechs Sonntagsspiele, und die Hinrunde ist in der Kreisliga 2 schon wieder zu Ende. Die Tabellenführung haben Hand in Hand die Mannschaften aus Ponholz und Pielenhofen inne. Aufgrund des gewonnenen Direktduells hat der ATSV hauchzart die Nase vorn – und könnte sich am Sonntag mithilfe eines Dreiers in Riedenburg folglich zum Herbstmeister küren. Derweil würde Pielenhofen im Gastspiel beim SC Sinzing gern eine neue Siegesserie starten. Ab Platz 3 geht es richtig eng zu und so stehen auch an diesem Wochenende wichtige Partien auf dem Programm.

Clevere Sinzinger (9., 15 Punkte) machten in Breitenbrunn die beiden jüngsten Niederlagen vergessen. Und so können sie die knifflige Heimaufgabe gegen Pielenhofen-Adlersberg (2., 24) mit frischem Selbstvertrauen angehen. Die Gäste ihrerseits möchten zurück in die Erfolgsspur, nachdem Lorenzen ihrer schöne Siegesserie ein Ende setzte. Es war die schlechteste Saisonleistung. Doch das soll nur ein kurzer „Ausreißer“ nach unten geblieben sein.





Konterstark und glücklich im Torabschluss auf nassem Untergrund, so kam der SC Lorenzen (6., 16) zum fulminanten Triumph über Pielenhofen. Ausruhen kann sich das Team von Coach Stephan Besold darauf freilich nicht. Im Duell mit Hemau (11., 12) wird der vierte Heimsieg angepeilt. Doch weil der TVH im engen Tableau ein Stück weit unter Zugzwang steht und so die Punkte keinesfalls dem Gegner einfach so überlässt, wird das für die Heimelf ein kniffliges Unterfangen.





Kaufmanns Kopfballtor reichte dem ASV (5., 17) gegen Riedenburg zu den wichtigen Heimpunkten. Ein kleines Polster auf die Gefahrenzone ist damit gegeben. Nun geht es zum schwierig einzuschätzenden Tabellennachbarn aus Painten (4., 18), welcher im bisherigen Saisonverlauf schon für so manch überraschendes Ergebnis gut war. Auf alle Fälle steht die Sportgruppe als Aufsteiger gut da. Mal schauen, für was sie am Sonntag gut ist.





Premiere für den ASV Holzheim (12., 8): Zum ersten Mal in der laufenden Spielzeit blieb er gegen Dietfurt ohne Gegentor. Und so langte Schmids Treffer kurz nach Wiederbeginn, um den zweiten Saisondreier einzusacken. Mit neuem Mut trifft die die Baldauf-Elf die Reise ins Altmühltal an. Dort ist der heimische SV Töging (10., 13) nach der Klatsche in Ponholz auf Wiedergutmachung aus. Zählbares kann er ohnehin gut gebrauchen.





Elf Spiele sind gespielt und Beratzhausen (13., 7) kommt als Tabellenletzter einfach nicht raus aus dem „Schlamassel“. Am vergangenen Wochenende turnusgemäß spielfrei gewesen und so Kraft tanken können, wartet zu Hause die unbequeme Aufgabe gegen Breitenbrunn (3., 18) auf den TSV. Die klare Heimniederlage gegen Sinzing soll auf Seiten der Gäste vergessen gemacht werden. Zumal sie den Abstand zum Topduo nicht noch größer werden lassen wollen.





Ein Titel, mit dem man sich nichts kaufen kann – und doch würden sich die Ponholzer (1., 24) gern die Herbstmeisterschaft unter den Nagel reißen. Zuallererst jedoch mussen die Hausaufgaben gemacht werden und Riedenburg (7., 16) geschlagen werden. Die Hausherren sind außer Tritt, warten seit sechs Spielen auf ein Erfolgserlebnis. Klappt es womöglich ausgerechnet beim Ligaprimus?