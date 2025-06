Wer greift an: Herborn oder Ehringshausen/Dillheim?

Herborn. SV Herborn gegen SG Ehringshausen/Dillheim - diese Partie werden sich am Mittwoch ab 19 Uhr nicht nur die Spieler des TSV Steindorf interessiert beobachten. Denn am zweiten Spieltag der Relegationsrunde benötigt jedes dieser beiden Teams einen Sieg am besten mit zwei Toren Unterschied, um für einen Platz in der Fußball-Kreisoberliga infrage zu kommen.