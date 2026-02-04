Wer gewinnt die 46. Auflage? Atatürk Cup +++ Zwölf Teams sind am Sonntag in Eppingen am Start von red. · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Über zu wenig Fußball darf sich am Sonntag niemand beschweren, der in die Eppinger Hardwaldhalle kommt. Von 10 Uhr an rollt für über acht Stunden der Ball beim Atatürk Cup. Das traditionsreiche Turnier, das vom Generalkonsulat Karlsruhe und Türkspor Eppingen veranstaltet wird, steigt bereits zum 46. Mal.

Zwei Sechsergruppen ermitteln in jeweils zehn minütigen Partien die acht Viertelfinalteilnehmer. Ab 16.30 Uhr beginnt die K.O.-Phase, gegen 18.15 Uhr sollte der Sieger des Atatürk Cups feststehen. Angekündigt haben sich Teams aus ganz Baden-Württemberg, die weitesten Anfahrtswege haben Türkgücü Freiburg und der DTFV Bad Säckingen. Neben den Gastgebern von Türkspor Eppingen haben die Kicker von Türk Gücü Sinsheim zumindest ein kleines Heimspiel. Gute Chancen dürften sich die Landesliga-Kicker des FC Türkspor Mannheim ausrechnen. Immer eine gute Rolle spielen normalerweise die Fußballer des 1.FC Wiesloch und auch Türkspor Mosbach weiß, wie es in der Halle geht.

Einer der weiß, wie man das Turnier gewinnt, ist Mehmet Öztürk. Der aktuelle Trainer von Türkspor Eppingen hat als Spieler wie auch als Trainer des 1.FC Wiesloch den Pokal in die Höhe recken dürfen. "Ich bin jetzt zum achten oder neunten Mal mit dabei, früher schon mit Türkspor Heidelberg und auch einmal mit Türkspor Mosbach", sagt Öztürk. Neben den Turnierspielen gibt es ein Rahmenprogramm mit Folklore und einem Einlagespiel, bei dem ein paar ehemalige Profis mitkicken. Außerdem wird der Generalkonsul Mahmut Niyazi Sezgin vor Ort sein. Der Eintritt ist frei.