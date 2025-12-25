Wer gewinnt den 34. Mercedes-Benz JuniorCup? 

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Vom ersten Tag an im Januar 1991 beherrschte eine Schlagzeile den Mercedes-Benz JuniorCup, der am 10. und 11. Januar zum 34. Male im Sindelfinger Glaspalast stattfindet: Setzt sich der Nachwuchs eines Bundesligisten durch oder schafft es eines der ausländischen Spitzenteams? Zumal es eine der Gründe für das Turnier war, dem deutschen Nachwuchs die Chance zum internationalen Vergleich zu geben. Die Zwischenbilanz nach 33 Auflagen: 21 Mal siegten deutsche Teams, zwölf Mal gewannen ausländische Teams das bekannte U19 Hallenturnier, das auch international als eines der renommiertesten gilt.

Noch nie war es so deutlich wie im vergangenen Jahr: Die Plätze eins bis vier belegte der Bundesliga-Nachwuchs, die Plätze fünf bis acht ausländische Teams. Turniersieger wurde der VfB Stuttgart, Platz zwei belegte Bayern München, auf Platz drei landete der FC Heidenheim vor Borussia Mönchengladbach. Die Plätze fünf bis acht belegten Servette Genf, Glasgow Rangers, Manchester United und der FC Sao Paulo.

Gleich zum Auftakt gibt es am Samstag, 10. Januar, um 12 Uhr eine Wiederholung des Vorjahres-Finale: VfB Stuttgart gegen Bayern München. Aber auch die beiden deutschen Mannschaften in der Gruppe B kommen mit einer guten Reputation: Mit dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen ist es den Organisatoren gelungen, die beiden Finalisten im Endspiel um die Deutsche U19-Meisterschaft des Jahres 2025 zu verpflichten, so dass man ohne Weiteres behaupten kann, dass der Weg zum Sieg auch beim 34. Mercedes-Benz JuniorCup über den Bundesliga-Nachwuchs gehen wird. Nur ein Beispiel: Da auch Bayer Leverkusen mit 12 Spielern anreist, werden sieben Jugend-Nationalspieler der verschiedenen Altersklassen zuhause bleiben müssen. Der gesamte U19 Kader der Leverkusener hat sage und schreibe 19 Jugend-Nationalspieler verschiedener Nationalitäten und Altersklassen.