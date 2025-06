Wer gewinnt das Endspiel um die Kreismeisterschaft

Der 1. FCR 09 Bramsche wurde nach einem lange andauernden Vierkampf mit dem SV Alfhausen, dem TV Bohmte 01 und BW Hollage II am Ende nach einer Serie von zehn Siegen in Folge souverän Meister der Kreisliga Osnabrück - Staffel A und steigt in die Bezirksliga auf. Im vergangenem Jahr verpasste die Truppe vom Trainerteam Heino und Lothar van den Berg den Aufstieg in die Bezirkliga denkbar knapp. Als Tabellenzweiter in der Meisterschaft unterlag man knapp mit 1:2 im Relegationsspiel gegen den SC Melle 03 II. In diesem Jahr hat es zum Abschied des langjährigen Trainerteams endlich mit dem Aufstieg geklappt und mit der Kreismeisterschaft könnte man dem Ganzen noch die Krone aufsetzen.

Der TSV Riemsloh startet innerhalb von zwei Jahren einen souveränen Durchmarsch von der 1. Kreisklasse bis zur kommenden Saison in der Bezirksliga. Im Jahr 2023 hatte das Team von Trainer Thomas Falke noch knapp die Qualifikation für die zweigleisige Kreisliga verpasst. Auch dem TSV Riemsloh stände der Titel Kreismeister nach der langen Erfolgsserie gut zu Gesicht.