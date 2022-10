– Foto: Frank Burghart

Wer gewinnt beim Kellergipfel? Duell der Punktlosen in Neibsheim +++ Spitzenduo vor interessanten Aufgaben +++ Gondelsheim bei Flehingen II gefordert

Am achten Spieltag kommt es in der B-Liga Kraichgau zum Kellerduell der noch punktlosen Teams FC Neibsheim II und SV Oberderdingen. Derweil warten auf das Spitzenduo Bretten II und Östringen II mit Gochsheim und Gölshausen interessante Aufgaben.

Das Gastspiel der Untergrombacher Zweiten in Oberderdingen musste verschoben werden und so musste der FCU II den Sonntag anders als geplant gestalten. „Wir hätten natürlich gerne am Sonntag gegen Oberderdingen gespielt, auch um mal wieder ein Erfolgserlebnis zu sammeln“, kommentierte Jan Becker die Absage.

Sein Mitspieler Christian Zipperle schaut derweil bereits auf das Duell mit Dürrenbüchig. „Dürrenbüchig steht im Mittelfeld der Tabelle und ist abgesehen von Neibsheim II einer der machbareren Gegner in unserem bisher sehr schweren Anfangsprogramm in die Saison. Dementsprechend erhoffen wir uns auch, dass wir etwas spielbestimmender sein können und Punkte mitnehmen.“ Nach vier Niederlagen in Folge würden Punkte der Elf von Andre Schlimm sicher guttun. Das zweite Derbyremis in Folge holte sich der TSV Dürrenbüchig in Bauerbach. Mit dem 1:1 war Daniel Kreuzer zufrieden: „Klar kann ich damit leben. Unser Tormann musste früh raus sowie mein Kapitän und unser Motor Niklas Fröhlich. Das waren drei Wechsel, die wir so nicht ersetzen konnten. Aber die Moral meiner Mannschaft ist zurzeit sehr lobenswert und wir haben es uns erkämpft!“

Mit acht Punkten steht der TSV im Mittelfed – fünf Zähler und vier Plätze vor dem nächsten Gegner. Daher würde Kreuzer den Abstand zumindest gerne halten: „Untergrombach II ist ein wichtiges Spiel für uns. Wir wollen da einen Dreier mitnehmen! Personell kommen manche zurück und dadurch erhoffe ich mir mehr Flexibilität im Spiel.“ PROGNOSE:

Wohl hat Dürrenbüchig bisher ein paar mehr Punkte gesammelt, doch chancenlos ist der FCU II gewiss nicht. Das größere Engagement wird den Ausschlag über die Punkteverteilung geben.

Die kurzfristige Absage der Partie gegen Gölshausen nutzte der SV Menzingen II gleich in mehrfacher Weise, wie Ozan Cömert berichtete: „Durch die Absage am vergangenen Sonntag konnten wir und ausruhen und einige Punkte ansprechen, die wir verbessern wollen und müssen.“

Nur drei Punkte vor den Kraichtalern liegt der nächste Gegner. „Mit Büchig II kommt ein Gegner, der sich auch eher in der unteren Hälfte der Tabelle befindet. Trotzdem denke ich, das Büchig II stärker ist, als die Büchiger es bisher gezeigt haben“, so Cömerts Blick auf den Gegner, ehe er seine eigene Mannschaft anschaut: „Dennoch spielen wir daheim und haben einiges wiedergutzumachen. Wir müssen alles geben, um wieder Punkte einfahren zu können.“ Auch der SV Büchig II konnte sein Gastspiel bei Fatihspor Oberderdingen nicht absolvieren. Josip Majstorovic hält sich damit aber nicht lange auf, sondern geht gleich auf das wichtige Spiel in Menzingen ein: „Für den Sonntag heißt es voller Fokus auf Menzingen II. Das Torverhältnis spricht zwar gegen Menzingen II, aber wir werden konzentriert und fokussiert das Spiel angehen. Es gibt keinen Grund, einen Gegner zu unterschätzen.“ PROGNOSE:

Drei Punkte trennen die beiden Mannschaften aktuell, ein Favorit scheint nicht wirklich vorhanden. Daher verspricht das Duell einiges an Spannung.

So., 09.10.2022, 13:00 Uhr FC Flehingen FC Flehingen II FV Gondelsheim Gondelsheim 13:00 PUSH

Im dritten FCF-Spiel in Serie gab es sechs Tore, nach zwei 0:6-Niederlagen waren die Treffer dieses Mal aber für die Flehinger Reserve günstiger verteilt. Dementsprechend war Konstantin Marapidis nach dem 3:3 in Gochsheim keineswegs unzufrieden: „Daher Die letzten Wochen waren nicht einfach. 12:0 Tore ist eine deutliche Angelegenheit. Auch gegen Gochsheim lagen wir zurück, sind aber dann auch stark zurückgekommen. Wir haben überragend gefightet und nicht aufgegeben. Auf Grund der Chancengleichheit ist ein 3:3 am Ende gerecht gewesen.“

Nun geht es für den FCF-Reservetrainer gegen seinen früheren Verein. „Mit Gondelsheim kommt eine Mannschaft mit Aufwind. Ich hoffe, wir können den Spirit aus dem letzten Spiel mitnehmen, dann wird es spannend“, will Marapidis den Gondelsheimern Paroli bieten. Einen weiteren klaren Sieg fügte der FV Gondelsheim gegen Neibsheim II an. „Dass hier nur ein Sieg zählen durfte, war ja bereits vor dem Spiel klar und ich bin froh, dass dies auch nie in Frage stand. Letztendlich gingen wir relativ schnell mit zwei Treffern in Führung. Danach merkte man, dass wir etwas unkonzentrierter wurden und unsere Möglichkeiten nicht mehr konsequent genutzt haben. Dies änderte sich in der zweiten Hälfte wieder und wir konnten einen souveränen Heimsieg einfahren. Pflicht erfüllt“, kommentierte Maximilian Antony den 6:1-Heimsieg gegen das Schlusslicht.

Mit drei Siegen im Rücken fahren die Gondelsheimer gut gerüstet nach Flehingen. Dort will Antony die eigene Serie ausbauen: „Das Spiel gegen Flehingen II wird uns selbstverständlich anders fordern als die letzten Aufgaben. Besonders vorbereiten werden wir uns auf den Gegner allerdings nicht. Ich denke, wir sollten uns auf unsere Stärken besinnen und versuchen, unser Spiel auf den Platz zu bringen. Ich gehe auf alle Fälle von einem intensiven Spiel aus und bin guter Dinge, dass wir auch dort grundsätzlich die Möglichkeit haben, etwas Zählbares mitzunehmen.“ PROGNOSE:

Die zweitbeste Offensive der Liga trifft auf Flehingen II, das sich jüngst von den herben Niederlagen etwas erholen konnte. In Gondelsheim wartet ein spannendes Duell zweier guter B-Ligisten, bei dem die Hausherren aktuell die Nase leicht vorne haben sollten.

So., 09.10.2022, 13:00 Uhr FC Neibsheim Neibsheim II SV Oberderdingen Oberderdinge 13:00 PUSH

Auch in Gondelsheim setzte es für den FC Neibsheim II eine klare Niederlage. „Gondelsheim hat die Erfahrung gehabt und gezeigt, dass die B-Klasse alles andere als einfach ist“, kommentierte Konstantin Stamtsis das 1:6.

Punkte scheinen aber im Duell der Punktlosen möglich. Das sieht Stamtsis vor dem wichtigen Duell mit dem SV Oberderdingen ähnlich: „Gegen Oberderdingen wird es jedes Team probieren, zu punkten. Es wird ein harter Kampf am Sonntag.“ Auch ohne ein Fußballspiel wussten Tobias Riede und seine Oberderdinger den Sonntag auszufüllen. „Es war nicht schlecht, auch mal einen freien Sonntag zu haben“, sagte der Spielertrainer nach der Absage des Duells mit Untergrombach II.

Den Fokus legt er nun auf den anstehenden Kellergipfel. „Das Spiel am Sonntag ist extrem wichtig für uns. Wir versuchen, hinten unsere Defensivarbeit konstant zu halten, und nach vorne wollen wir mehr riskieren. Wir werden alles rein werfen, damit wir die drei Punkte am Sonntag holen“, will Riede unbedingt einen Sieg holen. PROGNOSE:

Die einzigen noch punktlosen Teams treffen sich zum direkten Duell. Es zählt also nur ein Sieg - und an diesem scheint Oberderdingen näher dran.

So., 09.10.2022, 15:00 Uhr FV Bauerbach FV Bauerbach FC Fatihspor Oberderdingen FC Fatihspor 15:00 PUSH

Eine Punkteteilung war das Ergebnis des Bauerbacher Duells mit Dürrenbüchig – zu wenig in den Augen von Jannik Specht: „Der Punkt in Dürrenbüchig war eindeutig zu wenig. In einem schwachen Spiel hätten wir die Führung bereits in der ersten Halbzeit ausbauen müssen. Die zweite Halbzeit war dann noch mehr geprägt von vielen Fehlpässen. Wir schafften es nicht, die vorhandenen vielen Überzahlsituationen in der Offensive besser zu nutzen und zumindest hieraus Chancen zu kreieren. Und so kam es, wie es kommen musste: Dürrenbüchig nutzte seine einzige Torchance im ganzen Spiel in Form eines berechtigten Elfmeters zum Ausgleich kurz vor Schluss.“

Dennoch ist der Liganeunte seit zwei Spielen ungeschlagen und würde diese Serie gerne ausbauen. Specht weiß aber, dass dies gegen Aufsteiger Oberderdingen eine große Herausforderung ist: „Jetzt erwarten wir den Aufsteiger aus Oberderdingen zum ersten Duell beider Vereine. Die Favoritenrolle liegt hier eindeutig bei unseren Gästen. Wir werden aber alles in die Waagschale werfen, um die Punkte in Bauerbach zu behalten.“ Ohne Spiel verbrachte der FC Oberderdingen das letzte Wochenende und so konnte sich Andreas Krall sich frühzeitig auf die nächste Aufgabe vorbereiten. Die Verletztenliste reduzierte sich durch die kurze Pause indes nicht, wie Krall sagt: „Im Spiel gegen Gölshausen haben wir leider zusätzlich drei Verletzte hinnehmen müssen. Derzeit fehlen uns acht Spieler aus einer möglichen ersten Elf. Das ist extrem bitter und ließ uns bisher nie mit dem gewünschten Team und System spielen.“ Trotzdem blickt er dem Gastspiel in Bauerbach zuversichtlich entgegen: „Dennoch sind unsere Jungs voll motiviert, heiß und fokussiert auf jedes Spiel. Der FV Bauerbach ist sicher kein schlechtes Team und hat einige gute Spieler an Board. Wir gehen aber davon aus, dass die Bauerbacher eher defensiv agieren werden und es ein Geduldsspiel für uns werden kann. Darauf sind wir vorbereitet und werden das Notwendige tun, um zu gewinnen und die drei Punkte einzufahren. Ich wünsche mir ein faires sowie gutes Fußballspiel und freue mich auf Bauerbach.“ PROGNOSE:

Sechs Punkte liegt der FVB aktuell hinter Fatihspor, das zudem noch ein Nachholspiel hat. Daher müssen die Gastgeber mit der Rolle des Außenseiters vorliebnehmen. Dennoch ist den Bauerbachern ein Punktgewinn zuzutrauen.

So., 09.10.2022, 15:00 Uhr SV Gölshausen Gölshausen FC Östringen FC Östringen II 15:00 PUSH

Nicht ausgetragen wurde das Spiel des SV Gölshausen in Menzingen. Dies schmerzte Mario Bertino sehr: „Für uns ist es wirklich bitter, dass nicht gespielt wurde, denn nun ist ein sehr wichtiger Spieler weiterhin gelb-rot gesperrt.“ Ohnehin ist die personelle Lage beim SVG nicht gerade rosig, wie Dominik Rebmann ergänzt: „Außerdem haben wir weitere vier Spieler, zum Teil sehr wichtige, die jetzt im Oktober nochmal in den Urlaub gehen. So kommt es nun, dass ich wahrscheinlich selbst spielen werde.“ Daher reklamiert er die klare Außenseiterrolle für sein Team im Aufeinandertreffen mit Östringen II: „Das sind natürlich keine guten Vorzeichen für das Spiel gegen die extrem starke Östringer Mannschaft. Machen wir uns nichts vor, selbst in der A-Klasse würde diese Mannschaft um den Aufstieg spielen. Dennoch haben wir elf Spieler auf dem Platz, die mit dem Ball umgehen können. Wir werden uns entsprechend taktisch aufstellen und werden sicherlich nicht mit offenem Visier agieren. Wir haben nichts zu verlieren und können befreit aufspielen. Dennoch hätte ich natürlich sehr gerne mit der bestmöglichen Elf gespielt.“ Das Spitzenspiel gegen Bretten II wurde verschoben und so verbrachte der FC Östringen II einen freien Sonntag. So geht das Fernduell um die Spitze erst einmal weiter – für Östringen II in Gölshausen. Dort teilte man im Vorjahr die Punkte und das will Thore Jung jetzt besser machen: „In Gölshausen erwartet uns einen heißen Ritt. Wir wissen um die Qualitäten von Gölshausen aus der vergangenen Saison. Darum wollen wir von Anfang an kompakt stehen und unsere spielerische Stärke ausspielen, damit wir einen Auswärtssieg einfahren.“ PROGNOSE:

Gegen ersatzgeschwächte Gölshäuser sollte sich Östringen II durchsetzen, auch wenn es sicher kein Spaziergang wird.

So., 09.10.2022, 15:00 Uhr VfB Bretten Bretten II SV Gochsheim Gochsheim 15:00 PUSH