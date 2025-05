Wer geht runter? SV Höxter zieht sich zurück -Weitere Rückzüge möglich

Kampf um die Vizemeisterschaft entschieden: Der USC Altenautal, hatte ohnehin nur noch einen Sieg gebraucht, um die Vizemeisterschaft zu sichern. Dies gelang bereits am Donnerstag (3:0 beim SV Dringenberg, Platz 5). Mit der Vizemeisterschaft hat sich der USC Altenautal für die Aufstiegsrunde zur Landesliga mit den anderen elf Vizemeistern der anderen Bezirksliga Staffeln qualifiziert. Es werden vier Siege nötig sein und man darf sich keine Niederlage erlauben. Der erste Gegner wird der SV Hüsten 09, aus der Bezirksliga Staffel 4 sein (am Do. 05.06.).

Nur noch ein Spieltag verbleibt in der Bezirksliga Staffel 3 in Westfalen:

Tabelle Bezirksliga Staffel 3 Westfalen



Der Tabellenerste steigt als Meister in die Landesliga auf.



Der Tabellenzweite darf an der Vizemeister-Aufstiegsrunde zur Landesliga teilnehmen.



1. BV Bad Lippspringe 29 Spiele 123:25 Tore 81 Punkte(steht bereits als Meister fest)

——————————————————————————

2. USC Altenautal 29 Spiele 82:37 Tore 58 Punkte (steht bereits als Vizemeister fest und darf an der Aufstiegsrunde zur Landesliga teilnehmen)



——————————————————————————





SV Fürstenau-Bodexen - USC Altenautal 0:3 (bereits gespielt, Donnerstag 19:15 Uhr)



Jörg Kahmen, Sportlicher Leiter USC Altenautal: „Unspektakulärer, verdienter Sieg. Aufstiegsrunde, klar haben wir uns damit beschäftigt, wahrscheinlich gegen Hüsten. Wir spielen am Sonntag gegen Dringenberg, Dringenberg ist momentan die zweitbeste Rückrunden-Mannschaft. Und das ist dann auch ein Spiel, was dann so ein bisschen auch die Relegationsgegner widerspiegelt, denke ich, auf einem hohen Niveau. Wir wollen weiter in der Spur bleiben und mit einem guten Gefühl in Richtung Relegation zu gehen. Und das lassen wir uns auf uns zukommen.“