Wer gegen wen? Die Testspiele in der Übersicht FuPa hält euch auf dem Laufenden

Es geht wieder los! Die Regionalligisten sind in die Vorbereitung gestartet und testen in den kommenden Wochen fleißig, um fit für den Frühjahrsauftakt Ende Februar zu sein. Wir halten euch auf dem Laufenden, wer gegen wen testet:

Für die Viktoria ist es der zweite Testlauf. Am vergangenen Samstag gewann der SVA den Aufgalopp gegen den FC Germania 08 Dörnigheim (Gruppenliga Frankfurt) locker mit 5:1. Am Dienstagabend stellt sich der TuS Röllbach am Trainingsgelände der Aschaffenburger vor. Beim Tabellenelften der Landesliga Nordwest wirken einige ehemalige Viktorianer mit.