Wer gegen Lothar gewinnt, gewinnt! Jetzt bei der Interwetten Tipp-WM Expertenwissen beweisen und 100.000€ gewinnen +++ Jetzt anmelden

Pünktlich zur WM haben wir ein richtiges Schmankerl für dich: Interwetten schickt dein Team (11 Personen) zur großen Interwetten X OneFootball Finalparty am 18.12.22 nach Berlin. Wer hier das Finalergebnis nach 90 Minuten richtig tippt, gewinnt 100.000€, entweder für deinen Verein oder für dich persönlich!

REGISTRIERUNG

Verlier keine Zeit und melde dich jetzt kostenlos auf dem Interwetten-WM-Tippspiel an. Denn nur registrierte User haben die Chance, bei der Interwetten Tipp-WM 100.000€ zu gewinnen!

Wichtig hierbei: Dein Vereinsname muss im "Benutzernamen" vermerkt sein (z.B. SV Musterstadt_MaxMu), denn nur so können wir dich deinem Verein zuordnen. Um deine Gewinnchance für dich persönlich zu erhöhen, spielst du natürlich auch mit diesem Account zusätzlich für dich selbst und kannst so weitere individuelle Preise gewinnen.