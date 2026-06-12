Wer folgt auf U23-Trainer Oliver Kirch? Erste Gespräche mit Kandidaten

Ist ein Kandidat: Mihai Enache. – Foto: Borussia.de

Die wichtigste Trainerfrage hat Borussia Mönchengladbach seit dem 27. Mai geklärt: Eugen Polanski darf als Chefcoach der Profis weitermachen. Seit vergangener Woche gibt es in der U23 eine Vakanz auf dem Trainerstuhl. Gesucht wird der Nachfolger von Oliver Kirch, der im Januar auf Polanski gefolgt war.

Kirch steht zur neuen Saison als Trainer von Zweitligist Arminia Bielefeld an der Seitenlinie. Nach Alexander Ende - Fortuna Düsseldorf, zuvor SC Verl und Preußen Münster - und Polanski ist er der Nächste, der den „Fohlenstall“ als Sprungbrett in den Profifußball nutzt.

Wie könnte eine interne Lösung aussehen, falls es dazu kommt? Im Januar rückte Denis Hauswald aus der U15 in die U17, Mihai Enache übernahm die U19, Kirch die U23. Eine Rochade in ähnlich großem Stil ist nach Informationen unserer Redaktion dieses Mal eher unwahrscheinlich. Trotzdem dürfte Enache gute Karten auf den Trainerposten haben und der heißeste interne Kandidat sein. Der 45-Jährige ist seit 2015 als Jugendtrainer im Klub tätig und hat sich Schritt für Schritt nach oben gearbeitet.

Die Suche nach einem neuen U23-Trainer läuft rund um den Borussia-Park auf Hochtouren. Unklar ist nach Informationen unserer Redaktion noch, ob es eine interne oder externe Lösung wird. In beide Richtungen gab es erste Gespräche mit möglichen Trainern. Eine Entscheidung fällt bestenfalls vor dem Trainingsauftakt am 22. Juni, eine Deadline bedeutet dieses Datum für die Verantwortlichen um Nachwuchschef Mirko Sandmöller aber nicht.

Enache könnte den Sprung in die U23 schaffen

Vor dem Finale um die U17-Meisterschaft im vergangenen Sommer sagte Enache im Interview mit unserer Redaktion über seinen Karriereplan: „Mein kurzfristiges bis mittelfristiges Ziel ist die Pro-Lizenz. Natürlich habe ich einen Traum - ob der realistisch ist, bleibt abzuwarten. Ich arbeite unglaublich gern im Nachwuchsbereich, ich habe da viel gelernt und konnte mich entfalten. Aber später glaube ich schon, dass der Reiz da sein wird, den Sprung in den Seniorenbereich zu schaffen.“

Mit der A-Lizenz verfügt Enache über den nötigen Trainerschein für die Regionalliga. Für seine Co-Trainer, die Ex-Profis Marcel Ndjeng und Daniel Ginczek, dürfte der Schritt in die U23 ebenfalls reizvoll sein.

Aus dem alten U23-Trainerteam hat sich Co-Trainer Maximilian Nadidai mit Kirch in Richtung Bielefeld verabschiedet. Im Falle einer erneuten Rochade könnte auch der bisherige zweite Assistent, Daniel Mair, eine Mannschaft übernehmen.

Gleichzeitig gäbe es die Option, den U19-Trainerposten extern zu besetzen, um noch einmal frischen Wind und Input von außen reinzubringen. Hauswald könnte derweil weiter in der U17 seine Erfahrungen sammeln und dort reifen. Das Signal, dass sich Trainer über Jahre entwickeln können, hat Borussia zuletzt eindeutig ausgesandt.

Kader der U23 nimmt weiter Form an

Während die Trainerfrage in der U23 offen ist, nimmt der Kader immer mehr Form an: In Kerim Karyagdi steht der erste externe Zugang fest, der Stürmer kommt vom SV Westfalia Rhynern. Angreifer Josiah Uwakhonye hat am Mittwoch einen Profivertrag bis 2029 unterschrieben. Außenverteidiger Dillon Berko wird seinen Vertrag nach Informationen unserer Redaktion ebenfalls verlängern.

Aus der U19 rücken Tristan Top-Rasmussen, Mathieu Nguefack, Sulo Ketola und Taavi Koukkumäki nach oben. Die 2007er Fritz Fleck, Niklas Swider - je 23 Einsätze - und Iaia Manco Danfa - 15 Einsätze - sammelten in der abgelaufenen Saison bereits ihre Erfahrungen in der Regionalliga.

Nicht mehr für die U23 im Einsatz sein werden neben Veit Stange - VfB Stuttgart II - und Len Wörsdörfer - 1. FC Köln II - auch Julian Korb - Karriereende -, Yassir Atty, Joshua Uwakhonye, Yannik Dasbach, Florian Dimmer und Juri Schüchter.