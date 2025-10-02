Wer folgt auf die Serientäterin? Gerolfing darf dreifach hoffen

Einst beim FC Ingolstadt, jetzt in Gerolfing: Keine knipste öfter als Acar, Streitferdt und Semmler in der Bezirksliga 02. – Foto: FuPa

Wer folgt auf Sheeva Seyfi? Die Torjägerin des TSV Turnerbund staubte letzte Saison zum vierten Mal in Serie die 15 Kästen Erdinger ab, zockt mit den Münchnerinnen inzwischen aber Bezirksoberliga. Die Chance für Ramona Acar. Vergangene Saison hatte die FCG-Torjägerin um zehn Tore das Nachsehen, obwohl sie selbst einen beachtlichen Vorsprung auf die Konkurrenz hatte. Die 34-jährige Ex-Regionalligaspielerin ist seit Jahren die Lebensversicherung der Gerolfingerinnen und startete mit ihrer Mannschaft fabelhaft in die neue Saison. Drei Spiele, drei Siege und vier Acar-Tore. Nur eine beflügelte die Angreiferin, aber die trägt aktuell sogar das gleiche Trikot.

Lara Streitferdt wechselte vom FC Ingolstadt zum FC Gerolfing und bewies bereits höherklassig ihre Qualitäten. Besonders in der Aufstiegssaison der Schanzerinnen (2023/24) als Streitferdt gemeinsam mit Laura Frank die beste FCI-Torjägerin in der Landesliga war. Ihr Start beim FCG ist auf jeden Fall geglückt: In jedem der drei Gerolfinger Spieler war die 24-Jährige erfolgreich und kommt dank eines Dreierpacks gegen Untermenzing auf fünf Tore. Hinter dem FCG-Duo hat sich ein Sextett gebildet: Andrea Bichler (MTV Dießen am Ammersee), Paula Böttger (ESV München Freimann), Nicole Connert (SV 1880 München), Leonie Büssenschütt (SV 1880 München), Zoe Klein (MTV Dießen am Ammersee) und Lisa Semmler (FC Gerolfing) stehen alle mit jeweils drei Toren auf dem geteilten dritten Platz. Semmler ist die dritte Hoffnung des FCG, und sie hat nicht nur eine FCI-Vergangenheit. Die 29-Jährige arbeitet laut FuPa-Datenbank parallel für den FC Ingolstadt II als Teammanagerin.