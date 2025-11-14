Wer folgt 1860 ins Halbfinale? Ingolstadt empfängt Regensburg im Pokal

Drittliga-Derby-Hit im Totopokal-Viertelfinale: Der FC Ingolstadt und der SSV Jahn Regensburg duellieren sich am Freitagend um den Einzug ins Halbfinale. Wir berichten ab 18:30 Uhr im Live-Ticker.

Der TSV 1860 München hat es vorgemacht, wer macht es den Löwen nach: Der FC Ingolstadt oder der SSV Jahn Regensburg? Während sich die Profiligen mal wieder in der Länderspielpause befinden und sich viele Amateurligen bereits in die Winterruhe verabschiedet haben, stehen am Wochenende auf Landesebene einige K.O.-Entscheidungen an.

Am Freitagabend kämpft der FC Ingolstadt im Totopokal um den Einzug ins Halbfinale. Bei diesem Vorhaben bekommt es der FCI vergleichsweise mit einem echten Hammergegner zu tun. Das Team von Trainerin Sabrina Wittmann empfängt ab 18:30 Uhr Ligakonkurrent SSV Jahn Regensburg zum Derby.

Beide Teams sind alles andere als optimal in die Drittliga-Saison gestartet und wollen sich nun über den Totopokal für den DFB-Pokal qualifizieren. Für einen der beiden Vereine wird dieser Traum jedoch bereits am Freitag beendet sein.

Nach 4:0-Derbysieg gegen TSV 1860: Jahn Regensburg mit Rückenwind

Nicht nur geografisch, sondern auch tabellarisch liegen die beiden bayerischen Klubs dicht aneinander. Ingolstadt und Regensburg sind Tabellen-15. bzw. 16 und stehen damit nur einen Zähler vor den Abstiegsplätzen. Im Ligaalltag standen sich der FCI und der SSV direkt am ersten Spieltag gegenüber. Der Jahn sicherte sich dank eines späten Ausgleichstreffers einen Punkt.

Mit etwas mehr Selbstvertrauen dürften die Gäste in das zweite Aufeinandertreffen in dieser Saison gehen. Regensburg zerlegte am Wochenende den TSV 1860 München im Derby mit 4:0. "Wir wollen unbedingt eine Runde weiterkommen", gab Trainer Michael Wimmer im Anschluss klar vor.

FC Ingolstadt gegen SSV Jahn Regensburg im Live-Ticker

Aufgrund von Ausfällen könnte der ein oder andere Akteur, der zuletzt weniger gespielt hat, seine Chance bekommen. Knapp 2000 Fans werden den Jahn nach Ingolstadt begleiten.

Wer dem TSV 1860 München und den Würzburger Kickers ins Halbfinale des Totopokals folgen wird, zeigt sich am Freitagabend ab 18:30 Uhr. Wir berichten vom Pokal-Kracher im Live-Ticker. Im letzten Viertelfinale treffen am Dienstag noch die SpVgg Unterhaching und der SV Wacker Burghausen aufeinander.