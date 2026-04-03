Wer findet das 3-Punkte-Ei? Ringelai bläst zur großen Oster-Jagd

Die SG Fürsteneck/Prag nimmt es am Ostermontag mit dem TV Freyung auf. – Foto: Karl-Heinz Hönl

Während die Familien im Bayerischen Wald zur Nestsuche ausschwärmen, geht es auf den Fußballplätzen der A-Klasse Freyung um die nackte Punkteausbeute. Die Konstellation könnte kaum spannender sein: Der TSV Ringelai tritt gleich doppelt an und könnte mit zwei Siegen zum lachenden Osterhasen der Liga werden. Am Karsamstag muss der SSV Hinterschmiding in Grainet vorlegen, um den Druck auf den ungeschlagenen Spitzenreiter TV Freyung aufrechtzuerhalten, der erst am Ostermontag gegen die SG Fürsteneck/Prag ins Geschehen eingreift. Auch der SV-DJK Karlsbach steht unter Zugzwang und empfängt den SV Kumreut, während das Schlusslicht aus Böhmzwiesel gegen die Reserve aus Perlesreut um die Ehre kämpft. Diese und alle weiteren Partien des kommenden Spieltags nun im Überblick:

Am Karsamstag bittet die Bezirksliga-Reserve den Tabellenzweiten zum Tanz. Für den SSV Hinterschmiding ist ein Sieg Pflicht, um nach dem enttäuschenden Remis der Vorwoche den Anschluss an Freyung nicht zu verlieren. Die Erinnerungen an das Hinspiel dürften bei den Gästen für ein Lächeln und bei den Grainetern für Albträume sorgen: Ein sattes 9:1 stand damals auf der Anzeigetafel. Korbinian Wilhelm und Simon Büttner trafen in der Hinrunde jeweils doppelt, wobei Büttner den Schlusspunkt in der 87. Minute per Foulelfmeter setzte. Grainet II, aktuell auf dem achten Platz, will sich rehabilitieren und den Schmidingern das Osterfest vermiesen.

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Ebenfalls am Karsamstag steigt das Nachholspiel vom 15. Spieltag, das für den TSV Ringelai die erste Stufe einer möglichen Raketenzündung Richtung Relegationsplatz sein könnte. Die Ohetaler reisen mit viel Selbstvertrauen nach Kumreut, nachdem sie das erste Duell der Saison souverän mit 4:0 gewannen. Simon Ned glänzte damals als Doppeltorschütze mit Treffern in der 12. Minute und der 62. Minute. Für Kumreut ist es ein schwieriger Start in ein Doppelspiel-Wochenende. Die Gastgeber stehen auf dem siebten Platz und haben nichts zu verlieren, doch gegen die Torfabrik aus Ringelai und ihren Stürmer Sebastian Drexler, der im Hinspiel in der 50. Minute per Elfmeter traf, hängen die Trauben extrem hoch. ---

Am Ostermontag kehrt der Spitzenreiter zurück auf den Rasen. Der TV Freyung ist aktuell das Maß aller Dinge und will gegen die SG Fürsteneck/Prag den 14. Sieg im 18. Spiel einfahren. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit, die Freyung mit 5:1 für sich entschied. Damals war es Jonas Hobelsberger, der mit einem Doppelpack in der 58. Minute und der 66. Minute den Widerstand der Hausherren brach. Fürsteneck/Prag belegt den neunten Rang und ist mit zwei Siegen ohne Gegentor ins Frühjahr gestartet. Dennoch wäre alles andere als ein Heimsieg für die ungeschlagene Elf aus Freyung eine faustdicke Osterüberraschung. ---

Heute, 15:00 Uhr TSV Ringelai Ringelai SV Röhrnbach Röhrnbach II 15:00 PUSH

Nur zwei Tage nach dem Gastspiel in Kumreut muss der TSV Ringelai erneut ran – diesmal zu Hause gegen den Vorletzten aus Röhrnbach. Sollten die Ringelaier ihr Samstagsspiel gewinnen, könnten sie am Montag mit einem weiteren Dreier die Karlsbacher in der Tabelle massiv unter Druck setzen. Das Hinspiel in Röhrnbach endete mit einem deutlichen 5:0 für die Gäste, wobei Johann Grübl bereits in der 4. Minute den Torreigen eröffnete. Röhrnbach II ist krasser Außenseiter, hofft aber darauf, dass bei Ringelai nach der Doppelbelastung die Kräfte schwinden. Für die Hausherren zählt jedoch nur ein Sieg, um die Ambitionen auf den Relegationsplatz zu untermauern. ---

In Karlsbach herrscht nach der Niederlage in Waldkirchen leichte Katerstimmung. Umso wichtiger ist es für den Tabellendritten, gegen den SV Kumreut am Ostermontag wieder in die Spur zu finden. In der Hinrunde taten sich die Karlsbacher lange schwer, als Lukas Fischer Kumreut in der 43. Minute in Führung brachte. Erst in der zweiten Halbzeit drehte der Favorit die Partie durch Tore von Mario Maier in der 48. Minute, Alexander Bauer in der 83. Minute und Robin Lenz in der 88. Minute zu einem 3:1-Sieg. Kumreut muss nach dem Spiel gegen Ringelai erneut gegen ein Topteam der Liga ran – ein knallhartes Osterprogramm, das dem Tabellensiebten alles abverlangen wird. ---

Heute, 15:00 Uhr DJK Böhmzwiesel Böhmzwiesel SV Perlesreut Perlesreut II 15:00 PUSH

Die DJK Böhmzwiesel wartet noch immer sehnsüchtig auf den ersten Punktgewinn und hofft gegen Perlesreut II auf ein Ostergeschenk. Die Vorzeichen stehen jedoch schlecht: Im Hinspiel zerlegte die Perlesreuter Reserve den Aufsteiger mit 7:1. Fabian Stadler war mit drei Treffern in der 9. Minute, 23. Minute und 73. Minute der Albtraum der Böhmzwieseler Defensive. Auch wenn Perlesreut II nur auf Platz elf steht, gehen sie als klarer Favorit in dieses Spiel. Für Böhmzwiesel geht es primär darum, die Defensive kompakter zu halten als im Hinspiel, als Ashenafi Melese bereits nach sechs Minuten einen Doppelpack geschnürt hatte.

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Spielfrei am 20. Spieltag hat der SC Herzogsreut.