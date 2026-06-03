Wer feiert eine Party? FC Viersen gegen Neuwerk am Sonntag im Stream

Wer jubelt? Der 1. FC Viersen (links) oder die Sportfreunde Neuwerk (rechts)? – Foto: Martin Häming / Markus Ve

Der Großteil der noch offenen Entscheidungen über den Auf- und Abstieg in einem Spiel - das ist der Clou, den die Bezirksliga, Gruppe 3 am letzten Spieltag für die Fans noch bereithält. Und dabei hat nur eine Mannschaft den Blick zur Konkurrenz noch zu beachten. Das ist die Ausgangslage, wenn sich am 34. Spieltag am Sonntag ab 15.30 Uhr der 1. FC Viersen und die Sportfreunde Neuwerk am Hohen Busch gegenüberstehen.

Die Neuwerker müssen mit ihrem Trainer Dony Karaca dabei gar nicht mehr auf den Konkurrenten OSV Meerbusch achten. Der hat in der Tabelle zwar zwei Punkte Vorsprung, muss aber selbst tatenlos zuschauen, weil er am letzten Spieltag spielfrei ist. Siegen die Neuwerker also in Viersen, gehen sie in der kommenden Spielzeit in der Landesliga an den Start. Nicht nur für den Trainer würde damit ein kleiner Traum in Erfüllung gehen. Letztmalig liefen die Neuwerker in der Saison 2003/04 in der Landesliga auf, inzwischen verfügt der Verein aber über eine komplett andere Infrastruktur. Ohne einen Sieg müssten die Neuwerker in die Aufstiegs-Relegation mit den Zweiten der Gruppen 1 und 5, nur ein Team erhält dort noch ein Landesliga-Ticket.

Viersen muss auf Türkiyemspor hoffen

Viersens Trainer Stephan Houben in seinen jungen Trainer-Jahren mit dem SV Lürrip mal den Lokalrivalen der Neuwerker trainiert, doch das dürfte in den Gedankenspielen des erfahrenen Coaches am Sonntag nun wirklich überhaupt keine Rolle spielen. Die Hoffnung liegt darin, irgendwie noch den Platz mit Union Nettetal II zu tauschen und die Abstiegs-Relegation zu vermeiden. Beide Teams gehen punktgleich in die letzte Runde, durch ein 1:4 in Nettetal Mitte April hat sich der 1. FC allerdings den direkten Vergleich zerschossen. Es muss also zumindest ein Punkt gegen Neuwerk her, der dem Gegner zum direkten Aufstieg dann schon nicht mehr reichen würde. Parallel müssten die Nettetaler daheim gegen den feststehenden Absteiger Türkiyemspor Mönchengladbach verlieren. Siegt Nettetal, wäre ohnehin jeder Erfolg gegen Neuwerk ohne Effekt. In der Abstiegs-Relegation würde der 15. der Gruppe 2 warten. Aktuell ist das der SSV Berghausen, aber auch die SG Hackenberg und DV Solingen II sind noch in der Verlosung.