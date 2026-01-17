Wer fährt zum Masters?

Drei Teilnehmer stehen fest und fünf Plätze sind noch zu vergeben. Weil die FSG Bous im Viertelfinale des Riegelsberger Turnieres gegen Bildstock ausgeschieden ist, sind die Chancen des Landesligisten stark gesunken.
16.01.-18.01.2026 27. FORG-Hissler-Cup (SV Wahlen-Niederlosheim 48 WP)
17.01.-18.01.2026 35. Hallenturnier (SV Morscholz 25 WP)
17.01.-18.01.2026 29. Möbel AROP-Cup (FV Eppelborn 48 WP)
17.01.-18.01.2026 Autohaus Bunk Cup (SSV Pachten 46 WP)
17.01.-18.01.2026 30. Kurt-Doub-Gedächtnisturnier (SV Auersmacher 70 WP)