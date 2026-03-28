Wer ersetzt eines der prägendsten Gesichter des Kräuterdorfes? Thorsten Götzelmann hört im Sommer als Trainer von Abtswind auf, genauso sein Assistent Sven Wenzel +++ Nachfolge noch offen von PM/wh · Heute, 12:23 Uhr · 0 Leser

Thorsten Götzelmann (2.v.l) verabschiedet sich vom TSV Abtswind. – Foto: Hans Will

Der TSV Abtswind und Cheftrainer Thorsten Götzelmann werden ihre Zusammenarbeit über die laufende Spielzeit hinaus nicht fortsetzen. Der Übungsleiter hat sich nach reiflicher Überlegung gegen eine Verlängerung seines Engagements entschieden. In diesem Zuge endet auch die Zusammenarbeit mit Co-Trainer Sven Wenzel. Torwarttrainer Timo Katzenberger sowie Reha-Trainer Robert Mildenberger bleiben dem Verein hingegen über die Saison hinaus erhalten. Über all das informiert der Bayernliga-Absteiger im Rahmen einer Pressemitteilung.

Gerne wären die Vereinsverantwortlichen des TSV Abtswind der Information zufolge mit Thorsten Götzelmann als Cheftrainer in die neue Saison gegangen. Der Übungsleiter hat sich jedoch gegen ein weiteres Jahr an der Seitenlinie der Grün-Weißen entschieden: „Ich bin sehr dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen. Dennoch habe ich aus persönlichen Gründen beschlossen, keine weitere Saison dranzuhängen - auch wenn mir diese Entscheidung sehr schwergefallen ist.“ Aktuell bereite dem Coach die Arbeit mit der Mannschaft große Freude. Zudem hebt er den guten Teamgeist innerhalb der Mannschaft sowie die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit seinem Trainer- und Funktionsteam hervor.

Thorsten Götzelmann hatte die Mannschaft zur Saison 2024/25 erneut übernommen - seine zweite Amtszeit. Zudem war der Polizist auch schon Sportlicher Leiter im Kräuterdorf. In vorangegangenen Spielzeit folgte nach einer unglücklichen Relegation der Abstieg aus der Bayernliga. In der laufenden Saison kämpft das Team derzeit um die direkte Rückkehr. Mit sechs Punkten Rückstand auf den Tabellenzweiten TSV Großbardorf und sieben Punkten auf Spitzenreiter DJK Don Bosco Bamberg befindet sich die Mannschaft aktuell in Lauerstellung. Im Zuge des Ausscheidens von Thorsten Götzelmann und der damit verbundenen sportlichen Neuausrichtung endet auch die Tätigkeit von Co-Trainer Sven Wenzel in Abtswind. „Es ist schade, dass Thorsten aufhört, aber ich kann seine Entscheidung sehr gut nachvollziehen. Ich bin sehr dankbar für die Chance, die mir Thorsten und der TSV gegeben haben. Wir haben es geschafft, in sehr kurzer Zeit wieder eine charakterlich und sportlich starke Truppe zu formen. Die positiven Rückmeldungen aus der Mannschaft, nach Thorstens Entscheidung gerne weiter zusammenzuarbeiten, haben mir sehr geschmeichelt. Der Entschluss des Vereins, sich neu auszurichten, hat mir diese Entscheidung jedoch abgenommen. Diesen Entschluss respektiere ich“, lässt sich der 31-Jährige, der erst zu Beginn der aktuellen Spielzeit nach Abtswind gekommen war, zitieren. Bis zum Saisonende möchte sich Wenzel mit der bestmöglichen Platzierung verabschieden.