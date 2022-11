Umkämpftes Kellerduell zwischen TSV Wiesental II und TuS Mingolsheim II zu erwarten – Foto: Stefan Diehl

Wer erklimmt den Platz an der Wintersonne? FC Forst II kurz vor der Herbstmeisterschaft +++ Auch die Verfolger mit lösbaren Aufgaben +++ Hält Mingolsheim II ganz unten den Anschluss?

Gefühlt hat die Saison 2022/23 erst angefangen, da steht doch tatsächlich schon wieder der letzte Vorrundenspieltag auf dem Programm und es folgt danach eine mehrwöchige Pause. So zumindest das Empfinden eines amateurfußballbegeisterten FuPa-Redakteurs. Viele Spieler und Trainer werden dagegen froh sein, nun mal eine gewisse Zeit durchatmen zu können. Am kommenden Sonntag gilt es aber nochmals alle Kräfte zu bündeln und den 13. Spieltag der Kreisklasse B Hardt zu bestreiten. Der FC Forst II kann sich dabei im Heimspiel gegen den VfR Kronau II die Herbstmeisterschaft sichern. Verfolger Nr. 1, der TSV Langenbrücken (1 Punkt weniger), lauert mit einem Gastspiel beim SV Philippsburg II. Auch der FV Hambrücken (2 Punkte hinter Rang 1) könnte noch den Platz ganz oben erklimmen, er spielt zuhause gegen den TSV Rheinhausen II. Im Kellerduell TSV Wiesental II gegen den TuS Mingolsheim II geht es vor allem für die Gäste darum, den Anschluss nicht zu verlieren. Die übrigen Begegnungen: FC Huttenheim II vs. SpG Graben-Neudorf II, SpG Stettfeld/Zeutern II vs. FV Wiesental II und FC Karlsdorf II vs. FC Weiher II.

Der TSV Wiesental II konnte zuletzt zwei Remis einfahren und sich damit um einen Tabellenplatz verbessern. Wiesentals Sportlicher Leiter Michael Käpplein geht weniger konkret auf das letzte 1:1 bei der SpG Stettfeld/Zeutern II ein, sondern mehr allgemein auf die derzeitige Situation beim TSV II: "Wir sind aktuell mit der Zweiten Mannschaft in keiner leichten Phase. Nach dem nachvollziehbaren Rücktritt von Yasin Salmaz sind wir froh, mit Jochen Zimmermann einen erfahrenen Trainer gefunden zu haben, der uns kurzfristig aushelfen konnte. Auch die Spieler ziehen gut mit und bis auf wenige Ausrutscher spielen wir eine 'ordentliche' Hinrunde, wenn auch die Ergebnisse und der aktuelle Tabellenstand dies schwer widerspiegeln. In den letzten beiden Partien - vergangenen Sonntag inbegriffen - haben wir je einen Punkt geholt und waren stellenweise auch die bessere Mannschaft. Hatten wir letztes Jahr in Stettfeld noch recht deutlich verloren, so konnten wir nun ein Remis erzwingen und es wäre sogar mehr drin gewesen. Zahlreiche Ausfälle machen es aktuell schwer, Konstanz in unseren Kader zu bringen und die wechselnden Startaufstellungen sind eine große Herausforderung. Auch von oben (Kreisliga) können wir aktuell keine Spieler entbehren. Deshalb bin ich für meinen Teil froh, dass wir uns bei der Zweiten Mannschaft momentan so gut schlagen. Die Einstellung stimmt, die spielerische Idee wird sichtbarer und ich bin froh, dass wir 'echte Typen' in unseren Reihen haben, die auch in holprigem Fahrwasser dem Verein und der Mannschaft die Stange halten." Zum abschließenden Spiel des Jahres empfängt der "TuS" zum Kellerduell Drittletzter gegen Letzter nun den TuS Mingolsheim II. Käpplein dazu: "Nun haben wir noch ein letztes Spiel in der Vorrunde, nämlich gegen den Tabellenletzten aus Mingolsheim. Trotz 'doppelter Punkteausbeute' würde ich nicht von einer Favoritenrolle reden, dies wäre lächerlich. Denn im letzten Jahr haben wir dort noch fast zweistellig (!) verloren. In der unteren Tabellenhälfte kann jeder jeden schlagen, da entscheiden erfahrungsgemäß der Wille und der Kampfgeist, manchmal auch das Glück. Aber auf letzteres wollen wir uns nicht verlassen. Mit einem Dreier in die Winterpause gehen, wäre genial und dafür werden wir nochmals alles reinhauen. Dass die Jungs das können, weiß ich. Danach können wir uns sammeln und wenn nötig neuformieren, um die Rückrunde mit Spaß am Sport und den dazugehörenden Erfolgen angehen zu können." Nach 6 Niederlagen in Folge und mit nur 4 Punkten auf der Habenseite, rangiert der TuS Mingolsheim II weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz. TuS-Coach Kai Schrumpf, der dieser Tage auch zum 1. Vereinsvorsitzenden gewählt wurde (Glückwunsch!), äußert sich zur knappen 1:2-Niederlage beim VfR Kronau II: "Wir wollten erstmal defensiv kompakt stehen und haben Kronau die Spielanteile überlassen. Dadurch sind wir aber nicht wie erhofft in eigenen Ballbesitz gekommen, um dann unser Spiel aufzubauen. Durch einen Eckball bekommen wir dann das 1:0. Anschließend sind wir weiter vorne angelaufen und so besser ins Spiel gekommen. Nach der Pause haben wir mit der ersten Aktion das 1:1 gemacht. In der zweiten Halbzeit hat sich Kronau weiter hinten reingestellt und uns mehr Ballbesitz gelassen. Wir haben dies leider nicht effektiv nutzen können. In der 70. Minute wurde uns ein klarer Handelfmeter verwehrt und so kam es, dass Kronau mit der zweiten gefährlichen Aktion in der zweiten Halbzeit das 2:1 durch einen Konter erzielt hat. Bitter für uns, da ein Punkt auf jeden Fall verdient gewesen wäre." Zum Vorrundenende wartet auf den TuS ein richtungsweisendes Auswärtsspiel beim TSV Wiesental II. Will man nicht schon etwas den Anschluss verpassen, muss man hier punkten. So sieht es auch Schrumpf: "Nun fahren wir am Sonntag zum TSV Wiesental II zum letzten Spiel in 2022. Wir sollten auf jeden Fall punkten, damit der Abstand auf die Nichtabstiegsplätze nicht noch weiter ansteigt. Die Wiesentaler haben aus den letzten beiden Spielen zwei Punkte geholt und wollen ihren Punktelauf der letzten Spiele sicherlich ausbauen. Diesen Lauf gilt es zu stoppen und die Punkte mit nach Mingolsheim zu nehmen. Ich hoffe, dass sich die Mannschaft endlich mal für ihren Aufwand und Einsatz belohnt, den man die letzten Wochen im Training gezeigt hat." Prognose: Ein zum Vorrundenende für beide Mannschaften wichtiges Kellerduell. Der Drittletzte TSV Wiesental kann mit einem Sieg den Vorsprung auf den Abstiegsplatz von 4 auf komfortable 7 Punkte ausbauen. Der Gast aus Mingolsheim könnte mit einem Dreier aufschließen bzw. vielleicht sogar pünktlich zum Hinserienende den letzten Tabellenplatz verlassen. Ein enges Duell ist zu erwarten, bei dem Kleinigkeiten den Ausschlag geben können.

So., 13.11.2022, 12:30 Uhr FC Karlsdorf FC Karlsdorf II FC Weiher FC Weiher II 12:30 PUSH

Überraschend lange hat es gedauert, bis der FC Karlsdorf II in die Spur gefunden hat. Spätestens nach zuletzt 4 Siegen und dabei 17:3 Toren hat man auf dieser nun auch Fahrt aufgenommen. FCK-Coach Tobias Weschenfelder zum 3:1-Erfolg des Tabellensiebten beim Fünften FV Wiesental II: "Am vergangenen Spieltag hatten wir die erwartet schwere Begegnung beim FV Wiesental II. Wir sind eigentlich sehr gut ins Spiel gekommen und konnten früh die Führung erzielen. Danach hatten wir zahlreiche gute Momente, die aber in der Offensive oft nicht konsequent genug zu Ende gespielt wurden und damit leider nicht zu einem weiteren Erfolg führten. Nach etwa 20 Minuten gab es ein Foulspiel unseres Verteidigers, welches mit einer äußerst fragwürdigen Gelben Karte bestraft wurde. Diese Entscheidung führte zu einem kurzen Aufhitzen der Gemüter. In Folge dessen haben wir bis zur Halbzeit den Faden total verloren. Wir hatten kaum noch offensive Entlastung und waren nur noch am Verteidigen. Gefühlt waren wir in dieser Phase zwei Mann in Unterzahl. Folgerichtig bekamen wir durch einen sehenswerten Treffer das 1:1 und konnten über diesen Halbzeitstand noch froh sein. In der zweiten Halbzeit gab's ein völlig anderes Bild. Einige von uns legten die Angst, Fehler zu machen, beiseite, die Einwechslungen haben ihre Wirkung entfalten können, alle Passwege wurden sauber zugestellt und die einzig angebotene Möglichkeit des langen Balles wurde von unseren Verteidigern hervorragend gelöst. Ebenso hellwach präsentierte sich unser Torhüter, welcher auch den einen oder anderen langen Ball und einige Flanken für sich behaupten konnte. Vorne hat, wie schon in der ersten Halbzeit, unser Torjäger des Vorjahres zu alter Stärke zurückgefunden. Dieser konnte alle drei Tore für sich beanspruchen, inklusive einem wichtigen aber seltenen Kopfballtor. Gegen Ende gab es eine sehr unschöne Szene und diese auch noch mit Vorankündigung des Gegners. In der 89. Minute wurde unser Stürmer Luis Antunes mit offener Sohle und gestrecktem Bein auf Kniehöhe umgemäht. Nicht nur, dass ihm der Spieler mit der Nummer 10 wie ein Tollwütiger hinterhergesprungen ist, sondern auch die zuvor ausgesprochene Drohung und Art und Weise des Einsatzes war für mich eine absolute Respektlosigkeit. Wie der Schiedsrichter hier nicht auf Platzverweis entscheiden konnte, ist mir ein Rätsel. An dieser Stelle wünsche ich Luis gute Besserung. Er hat sich in dieser Szene schwerer verletzt. Ich denke, dass wir zu 70 % der Spielzeit das bessere Team waren und somit geht der Sieg auch in Ordnung." Karlsdorf II will jetzt auch noch zuhause gegen den FC Weiher II gewinnen. Weschenfelder: "Für das nächste und letzte Spiel der Hinrunde ist es natürlich unser Vorhaben, auch hier nochmals drei Punkte einzuholen. Zudem haben wir ein Heimspiel, dies sollte nochmals für extra Motivation sorgen. Unterschätzen darf man den Gegner nicht und auch wir selbst müssen weiterhin realisieren, dass erstmal die eigene Leistung gebracht werden muss, denn dies war dieses Jahr bisher kein Selbstläufer, wie man weiß. Wir wollen unsere Siegesserie trotz einiger Ausfälle fortsetzen." Der FC Weiher II liegt in seinem ersten B-Klassenjahr auf einem soliden Mittelfeldplatz. Diesen konnte man nach zuvor 4 Niederlagen mit einem 3:1-Sieg über den SV Philippsburg II festigen. FCW-Spielertrainer Oliver Dissert: "Es war ein ausgeglichenes Spiel beider Mannschaften, jede hatte ihre Torchancen. An diesem Sonntag konnten wir mehr davon verwerten als unser Gegner." Zum Vorrundenabschluss reisen die Weiherer zum wiedererstarkten FC Karlsdorf II. Dissert: "Mit Karlsdorf kommt nochmals eine kleine Herausforderung auf uns zu. Mit dessen 4 Siegen in Folge werden wir auf einen Gegner mit breiter Brust treffen. Hier müssen wir nochmals die letzten Kräfte ins Spiel legen, um hier Punkte mitzunehmen." Prognose: Insgesamt kann der FC Karlsdorf II mit der nun endeten Vorrunde nicht zufrieden sein. Als einer der Titelfavoriten gestartet, tat man sich überraschenderweise lange Zeit schwer. Im letzten Drittel der Vorrunde hat man dann gezeigt, was in der Mannschaft steckt. Der FC Weiher hat als Aufsteiger bei 11 Punkten Vorsprung mit dem Abstiegskampf nichts zu tun und kann damit befreit in Karlsdorf aufspielen. Das Momentum spricht aber für die Heimmannschaft aus Karlsdorf.

Die SpG Stettfeld/Zeutern II kam über den sonst eher auswärtsschwachen TSV Wiesental II nicht über ein 1:1-Heimremis hinaus. Entsprechend unzufrieden kommentiert Spielertrainer Christian Klink die Begegnung: "Ich möchte gar nicht soviele Worte verlieren, weil es nicht das Ergebnis war, was ich mir erhofft hatte. Aber es war verdient!" Ungewohnt kurz hält sich Klink auch betreffend der kommenden Heimaufgabe, die seine Spielgemeinschaft wieder zuhause gegen ein Wiesentaler Team führt, dieses Mal gegen den FV II: "Der nächste Brocken kommt wieder aus Wiesental. Wir werden uns vorbereiten und das Beste hoffen!" Der FV Wiesental II zog gegen den wiedererstarkten FC Karlsdorf II mit 1:3 den Kürzeren und hat damit gegenüber dem Spitzentrio Punkte eingebüßt. FV-Trainer Marcus Sevenig zum Match gegen Karlsdorf: "Wir sind schnell in Rückstand geraten und haben ein wenig Zeit gebraucht, um uns davon zu erholen. Wir haben dann aber eine richtig gute erste Halbzeit gespielt und verdient den Ausgleich erzielt. Kurz vor der Pause gelang uns noch ein weiterer Treffer, welcher aufgrund einer Abseitsstellung (?!?) nicht gegeben wurde. Leider konnten wir in der zweiten Halbzeit an die Leistung in der ersten Hälfte nicht mehr anknüpfen und haben durch Nachlässigkeiten die Karlsdörfer zu zwei, drei Chancen kommen lassen, welche diese nutzen konnten. In Summe muss man aufgrund der zweiten Halbzeit die Niederlage als verdient bezeichnen." Drei Punkte liegt man hinter Rang 4 zurück und 5 bis 7 hinter dem Spitzentrio. Sevenig will die Vorrunde mit einem Erfolgserlebnis bei der SpG Stettfeld/Zeutern II beenden: "Jetzt haben wir leider den Anschluss an die Top 4 etwas verloren. Wir wollen aber gegen Steffeld/Zeutern die Hinrunde mit einem positiven Ergebnis abschließen. Hierfür müssen wir nochmals alles geben, eine gute Halbzeit wird gegen Steffeld genauso wenig reichen wie gegen Karlsdorf. Ich erwarte einen hochmotivierten Gegner, der richtig Gas geben wird." Prognose: Bei aktuell 4 Punkten Vorsprung wird die SpG Stettfeld/Zeutern II auf jeden Fall auf einem Nichtabstiegsplatz überwintern. Weitere Punkte wären aber natürlich nicht zu verachten. Die Favoritenrolle nimmt jedoch der fünftplatzierte FV Wiesental II ein. Dieser will die Position im oberen Tabellenmittelfeld verteidigen und schielt vorsichtig auch noch nach Höherem.

11 Tore konnten die Zuschauer/innen vergangenen Sonntag beim Gastspiel des FC Huttenheim beim TSV Langenbrücken bestaunen. Für den/die, der/die es mit den Huttenheimern hält, waren es zwar 4 fürs eigene Team, aber leider auch 7 für den TSV. Huttenheim kam nach einem 0:2-Pausenrückstand zwar nochmals heran (3:3), doch Langenbrückens Ruppert schoss sein Team mit 6 Treffern quasi im Alleingang zum Sieg. FCH-Sportvorstand Levent Özcelik: "Am vergangenen Sonntag sind die Zuschauer im Topspiel in Langenbrücken regelrecht auf ihre Kosten gekommen. In den ersten 20 Minuten hatten wir den TSV sehr gut im Griff und konnten uns einige Chancen herausspielen, haben es aber versäumt, mindestens zwei Tore zu schießen. Dann bekam der TSV einen Elfmeter, den er auch verwandelte, und wir bekamen noch das zweite Gegentor vor der Halbzeit. Danach ging es im offenen Schlagabtausch weiter und zwischenzeitlich stand es 3:3. Allerdings ließen wir dem Gegner dann zu viel Platz und kassierten unnötige Gegentreffer, was letztendlich zur Niederlage geführt hat." Huttenheim hat zwei der letzten drei Begegnungen verloren, hält aber dennoch noch den Anschluss zur Spitze. Diese Position will man nun gegen die SpG Graben-Neudorf II verteidigen oder sogar verbessern. Özcelik zum Heimspiel: "Jetzt stehen wir am Sonntag vor unserem letzten Heimspiel in der Vorrunde, welches es zu gewinnen gilt. Aber auch dieser Gegner wird sich nicht kampflos geschlagen geben. Von daher müssen wir mit dem Anpfiff hellwach sein und unsere Chancen nutzen, wollen wir den Abstand nach oben nicht vergrößern." Die SpG Graben-Neudorf II ist durch die 2:7-Heimniederlage gegen den FV Hambrücken II wieder auf den vorletzten Tabellenplatz zurückgefallen. SpG-Spielertrainer Michael Feuerstein: "Gegen Hambrücken war es das erwartet schwere Spiel. Wir haben bis zur 60. Minute gut mitgespielt, bis dann das 2:4 fiel. Danach hat nur noch Hambrücken das Spiel gemacht und somit verdient gewonnen." Jetzt steht noch zum 3. Mal binnen 3 Wochen ein Duell gegen eines der Topteams an. Weschenfelder: "Jetzt geht es gegen den FC Huttenheim, der für mich überraschend so hoch verloren hat. Ich sagte ja bereits im FuPa-Sommercheck, dass die Huttenheimer zu meinen Aufstiegsfavoriten gehören. Bis jetzt haben diese eine tolle Runde gespielt. Wir wollen jedoch in Huttenheim etwas Zählbares holen, zum Abschluss nochmal drei Punkte, um den Anschluss nicht zu verlieren." Prognose: Der FC Huttenheim II hat zuletzt ein bisschen geschwächt und wichtige Punkte liegengelassen. Der Platz an der Sonne wäre durchaus möglich gewesen, jetzt ist es aktuell Rang 4 mit 4 Zählern weniger gegenüber dem Tabellenführer. Gegen Graben-Neudorf II ist man dennoch klarer Favorit. Die Gäste haben in dieser Saison aber bereits auswärts Karlsdorf II geschlagen und sind damit auch in Huttenheim nicht chancenlos.

So., 13.11.2022, 14:30 Uhr FV Hambrücken Hambrücken II TSV Rheinhausen Rheinhausen II 14:30 PUSH

Der FV Hambrücken II hält Schritt und wurde in den letzten Wochen seiner Favoritenrolle immer mehr gerecht. Dennoch war FVH-Trainer Alex Selzer beim 7:2-Sieg seiner Mannschaft bei der SpG Graben-Neudorf II nicht richtig zufrieden: "Das Spiel bei Graben-Neudorf war eines unserer schlechtesten in dieser Saison. Am Ende war das Ergebnis natürlich deutlich und trotzdem war die Chancenverwertung nicht optimal." Nun kommt der TSV Rheinhausen II nach Hambrücken. Selzer weiß um die erst am vergangenen Sonntag gebrochene Siegesserie des TSV: "Am Sonntag kommt es nun zum letzten Vorrundenspiel gegen den TSV Rheinhausen. Dieser hatte in den letzten Wochen einen guten Lauf und verlor jetzt nach langer Zeit mal wieder ein Spiel gegen ein Topteam. Wir sind gewarnt vor diesem Gegner, nichts desto trotz wollen wir natürlich unser letztes Heimspiel in diesem Jahr gewinnen und oben dranbleiben." Nach Wochen musste der TSV Rheinhausen II mal wieder eine Niederlage einstecken. Gegen den Tabellenführer FC Forst II gab es eine 0:3-Heimniederlage. Laut TSV-Spielausschuss Stefan Neher wäre aber auch hier etwas drin gewesen, hätte seine Mannschaft ihre wahre Leistungsstärke abgerufen: "Das Spiel gegen Forst II lief leider nicht so wie gewünscht. Unser Torwart Marcel Biedlingmeier konnte sich, wie des Öfteren auch im weiteren Spielverlauf, bereits in der ersten Minute mit einem gehaltenen Elfmeter auszeichnen. Leider musste er später bei einem Freistoß und einem weiteren Elfmeter hinter sich greifen. Zwei Fehler, zwei Tore. Fazit: Eigentlich wäre es ein Spiel auf Augenhöhe gewesen, wenn wir unsere Tugenden wie kompromisslose Zweikämpfe und sauberen Fußball ausgespielt hätten. So ging Forst an diesem Tag verdient als Sieger hervor." Zum Vorrundenende geht's für den TSV Schlag auf Schlag weiter. Beim Spitzenteam Hambrücken II wartet die nächste Herausforderung. Neher zum Spiel: "Nun erwartet uns die nicht minder schwere Aufgabe in Hambrücken. Wenn wir uns an unsere Stärken zurückerinnern, sollte ein Punkt drin sein ..." und mit einem Zwinkern fügt Neher hinzu: "... vielleicht ja auch mehr." Prognose: Eine interessante Begegnung. Ob der Siegesserie und Qualität der Hambrückener, die zudem den Heimvorteil besitzen, erwarten die Meisten sicherlich deren Sieg. Die Rheinhausener haben aber mit z. B. einem Sieg über Langenbrücken unter Beweis gestellt, dass sie an guten Tagen mit jedem Ligagegner mithalten können. Dies gelang zuletzt gegen Forst nicht, dafür jetzt in Hambrücken?

So., 13.11.2022, 12:30 Uhr SV Philippsburg Philippsburg II TSV Langenbrücken Langenbrücke 12:30 PUSH

Der SV Philippsburg II war bis auf einen Punkt am Tabellenneunten FC Weiher II dran und hätte diesen im direkten Duell überrunden können. Nach der in Weiher 1:3-Niederlage ist der Punkterückstand nun aber auf 4 Punkte angewachsen. SVP-Coach Kai Zieger spricht von einer vertanen Chance: "Es ist zum verrückt werden, wir machen zu wenig aus unseren Chancen und treffen zu oft die falschen Entscheidungen. Wir sind in der 27. Minute durch Shaqir zwar mit 1:0 in Führung gegangen. Dann kriegst du aber wieder durch einen unnötigen Ballverlust in der Vorwärtsbewegung das 1:1 in der 37. Minute. Mit dem Beginn der zweiten Hälfte war es eher ein Mittelfelgeplänkel, mit Chancen auf beiden Seiten. Naja, am Ende steht es 3:1 für Weiher und wir haben es wieder verpasst, drei Punkte oder zumindest einen Punkt zu holen." Für das nun herausfordernde Heimspiel gegen den Tabellenzweiten TSV Langenbrücken gibt Zieger an die Adresse seines Teams den Plan aus, dass jeder einzelne, der zur Verfügung stehen wird, alles geben soll: "Wir haben zu viele Ausfälle im Moment, aber dies soll keine Ausrede sein. Mal sehen, wie es für Sonntag aussieht. Langenbrücken ist der klare Favorit. Ich kann und werde keine Prognose abgeben, außer dass wir uns den Allerwertesten aufreißen müssen, um nicht unter die Räder zu kommen." Beim Heimspiel des Tabellenzweiten gegen den -dritten gab es in der 2. Halbzeit Spektakel pur und dies zugunsten des TSV Langenbrücken. Das Team von Coach Jochen Schlegel war mit einer 2:0-Pausenführung in die 2. Spielhälfte gestartet, musste dann zwischenzeitlich das 3:3 hinnehmen, um am Ende aber doch noch mit 7:4 die Oberhand zu behalten. Dies vor allem auch dank Co-Spielertrainer Ruppert, der allein sechsmal einnetzte. Trainer Schlegel zu diesem denkwürdigen Erfolg: "Für mich gingen der Sieg und damit die drei Punkte absolut in Ordnung. Meine Jungs haben es spielerisch und kämpferisch wirklich sehr gut gemacht. Dass wir aber gleich sieben Tore gegen den FC Huttenheim erzielen, da sind wir doch mal alle ehrlich, hätte kein Mensch geglaubt. Wir haben aber endlich unsere Torchancen eiskalt verwandelt. Dass ein Marius Ruppert sechsmal trifft, ist auch ein großer Verdienst der gesamten Mannschaft. Über die vier Gegentreffer werden wir unter der Woche natürlich reden müssen." Mit einem Erfolg beim SV Philippsburg II will das Schlegel-Team zumindest die Herbstvizemeisterschaft eintüten. Der Trainer: "Jetzt fahren wir zum letzten Spiel der Vorrunde zum SV Philippsburg II. Ich glaube, dass wir sehr sehr gut beraten sind, auch in diesem Spiel alles abzurufen. Natürlich wollen wir die drei Punkte aus Philippsburg mitnehmen, um uns weiterhin oben festzusetzen." Prognose: Philippsburg II führt das untere Tabellendrittel an, der Rückstand auf davor ist aber auf 4 Punkte angewachsen. Mit einem Sieg könnte man zum Vorrundenende durchaus noch den Anschluss schaffen. Diesem Ansinnen steht aber niemand Geringeres als der Tabellenzweite Langenbrücken gegenüber. Dieser hat zuletzt viel Lust am Tore schießen gezeigt und will in Philippsburg nachlegen. Die Wahrscheinlichkeit liegt mehr bei einem Auswärtssieg, aber wer weiß schon, wie es tatsächlich kommen wird.

So., 13.11.2022, 12:30 Uhr FC Germania Forst FC Forst II VfR Kronau VfR Kronau II 12:30 PUSH