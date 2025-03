Wer ergreift die Chance: Dietzhölztal oder Medenbach?

Dillenburg. In der Fußball-Kreisoberliga Gießen/Marburg West werden am Sonntag alle abstiegsbedrohten Mannschaften auf den Ausgang der Partie SG Dietzhölztal - SSV Medenbach schauen. Die Gastgeber wittern die große Chance, mit ihrem dritten Sieg in Serie zu Medenbach und Ehringshausen/Dillheim aufzuschließen. Medenbach wiederum würde den Konkurrenten gern auf Distanz halten oder sich sogar absetzen.