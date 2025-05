Wer entscheidet den Vierkampf für sich?

Die Niederlage des FV Heddesheim gegen den VfB St. Leon war die Überraschung des vergangenen Spieltags. Mit nur einem einzelne Zähler aus den vergangenen sieben Partien steht der FVH ganz unten in der aktuellen Formtabelle. Dementsprechend große Hoffnungen macht sich der VfB Bretten, der mit großen Schritten in Richtung Klassenerhalt marschiert.

Zwei Siege am Stück und der VfB St. Leon hat wieder alle Möglichkeiten auf den Verbleib in der Verbandsliga. Nun geht es gegen den SV Spielberg, der zuletzt fünf Mal in Serie verlor, nachdem man zuvor vier Spiele nicht verloren hatte. Im Hinspiel gewann Spielberg deutlich mit 3:0.