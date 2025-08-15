Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wer durchschlägt den Hinterländer Kreisoberliga-Knoten?
Teaser KOL NORD: +++ Silberg/Eisenhausen, GSC, Weidenhausen und Türk Gücü streben nach dem ersten Saisonsieg – Panik herrscht bei dem Quartett des Fußballkreises Biedenkopf vor dem 3. Spieltag nicht +++
Marburg-Biedenkopf. Die Vertreter des Fußballkreises Biedenkopf haben in der Kreisoberliga Nord nach dem zweiten Spieltag größtenteils zumindest keinen Frühstart hingelegt. Als einziger heimischer konnte der Gastverein SG Nordkreis überhaupt einen Sieg einfahren. Der Gladenbacher SC und die SG Silberg/Eisenhausen sind noch gänzlich ohne Punkt. Am kommenden Sonntag (Anstoß jeweils 15 Uhr) soll sich dies ändern.