Ligavorschau
Die SG Silberg/Eisenhausen ist nach zwei Spielen noch sieglos und Vorletzter: Trainer Sebastian Dietrich braucht aber noch längst kein Fernglas, um den Rest der Liga nicht aus den Augen zu verlieren. © Jens Schmidt
Wer durchschlägt den Hinterländer Kreisoberliga-Knoten?

Teaser KOL NORD: +++ Silberg/Eisenhausen, GSC, Weidenhausen und Türk Gücü streben nach dem ersten Saisonsieg – Panik herrscht bei dem Quartett des Fußballkreises Biedenkopf vor dem 3. Spieltag nicht +++

Marburg-Biedenkopf. Die Vertreter des Fußballkreises Biedenkopf haben in der Kreisoberliga Nord nach dem zweiten Spieltag größtenteils zumindest keinen Frühstart hingelegt. Als einziger heimischer konnte der Gastverein SG Nordkreis überhaupt einen Sieg einfahren. Der Gladenbacher SC und die SG Silberg/Eisenhausen sind noch gänzlich ohne Punkt. Am kommenden Sonntag (Anstoß jeweils 15 Uhr) soll sich dies ändern.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

