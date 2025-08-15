Wer durchschlägt den Hinterländer Kreisoberliga-Knoten?

Marburg-Biedenkopf. Die Vertreter des Fußballkreises Biedenkopf haben in der Kreisoberliga Nord nach dem zweiten Spieltag größtenteils zumindest keinen Frühstart hingelegt. Als einziger heimischer konnte der Gastverein SG Nordkreis überhaupt einen Sieg einfahren. Der Gladenbacher SC und die SG Silberg/Eisenhausen sind noch gänzlich ohne Punkt. Am kommenden Sonntag (Anstoß jeweils 15 Uhr) soll sich dies ändern.