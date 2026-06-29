Wer die 3000 Euro der #FuPaMosesC-Challenge gewonnen hat Die Freistoß-Challenge von FuPa und Moses C ist entschieden. Wer sich sich nun über den 3000-Euro-Reisegutschein freuen darf. von André Nückel · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Das Teilnehmerfeld. – Foto: red

Die Freistoß-Challenge von FuPa und Moses C hat ihren Sieger gefunden. Nach dem Ende des Votings steht fest: VfL Jüchen-Garzweiler hat sich mit großem Abstand durchgesetzt und gewinnt den Reisegutschein im Wert von 3000 Euro für die Mannschaftskasse.

Auf Jüchen-Garzweiler entfielen dabei 52,2 Prozent der Stimmen. Damit lag der Verein klar vor dem Damenteam von Rot-Weiß Venn, das mit 26,7 Prozent auf Platz zwei landete. Rang drei ging an TuS Wickrath mit 9,2 Prozent. Ebenfalls zur Wahl standen die Herren und Damen von OSV Meerbusch, Fortuna Dilkrath sowie Blau-Weiß Concordia Viersen. Ursprünglich war die Aktion etwas anders geplant. FuPa und Moses C hatten den Vereinen die Chance gegeben, 3000 Euro für die Mannschaftskasse in Form eines Reisegutscheins zu gewinnen. Dafür sollten die Teams ein lustiges Video zum aktuellen Moses-C-Song „Freistoß“ aufnehmen, bei Instagram hochladen und sich damit für einen Freistoß-Contest bewerben. Die besten 30 Einsendungen sollten ausgewählt werden, anschließend wären je drei Spieler der Teams zu einem Event eingeladen worden.

Aus Contest wurde ein Video-Voting Weil allerdings nur sieben Mannschaften ein Video mit dem Song hochgeladen hatten, wurde aus dem geplanten Freistoß-Event ein Video-Voting. Das Event auf der Anlage der Sportfreunde Neuwerk konnte in dieser Form nicht umgesetzt werden. Der Dank an die Neuwerker gilt dennoch, schließlich hatten sie ihre Anlage für die ursprüngliche Umsetzung zur Verfügung gestellt.