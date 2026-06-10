Wer der erste Zugang für die 3. Liga von Fortuna Düsseldorf ist

Jomaine Consbruch (l.) und Samir Arabi. – Foto: Fortuna Düsseldorf

Ausgerechnet von Greuther Fürth kommt der erste Zugang von Fortuna Düsseldorf: Jomaine Consbruch wird den Absteiger aus der 2. Bundesliga ab sofort verstärken und ist damit der erste Zugang für den Neustart in der 3. Liga.

Consbruchs Vertrag in Fürth ist abgelaufen, deshalb kommt der Mittelfeldspieler, der insgesamt 83-mal in der 2. Bundesliga gespielt hat, ablösefrei an den Rhein. Unterschrieben hat der gebürtige Bielefelder bis zum 30. Juni 2029.

In Fürth kassierte Düsseldorf nämlich die entscheidende 0:3-Pleite, die den Abstieg besiegelte. 17-mal lief der Mittelfeldspieler in der vergangenen Saison für die Franken auf. Zuvor schnupperte der Jugendspieler von Arminia Bielefeld Zweitliga-Luft bei den Ostwestfalen und war auch schon in der 3. Liga für Eintracht Braunschweig unterwegs.

Spielintelligenz für Fortuna

„Mit Jomaine gewinnen wir einen flexiblen Mittelfeldspieler für uns, den insbesondere seine Ballsicherheit und Spielintelligenz auszeichnen. Er bringt Erfahrung aus der 2. Bundesliga und 3. Liga mit. Für uns ist Jomaine ein wichtiges Puzzlestück für den Kader und wir sind froh, dass er den Weg mit uns gehen will", wird Samir Arabi, Sportvorstand, bei der Vorstellung zitiert. Der 47-Jährige kennt den ersten Fortuna-Zugang noch aus der gemeinsamen Zeit in Bielefeld.

Consbruch erklärt: „Ich freue mich hier zu sein und habe richtig Bock auf die Aufgabe. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir von Beginn an ein gutes Gefühl vermittelt. Ich kann es kaum erwarten, das erste Mal in der Arena vor den Fans aufzulaufen und glaube, dass ich mit meiner aktiven und emotionalen Spielweise gut zum Verein passe. Ich bin davon überzeugt, dass der Wechsel zur Fortuna für mich der richtige Schritt ist und möchte meinen Teil zu einer erfolgreichen Saison beitragen.“