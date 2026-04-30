»Wer den Lucky Punch setzt« - Derby-Entscheidung in letzter Minute

Waldkirchen darf im Derby jubeln. – Foto: Bernardo Picture

Der TSV Waldkirchen hat das Bezirksliga-Ost-Duell beim TSV Grafenau mit 3:2 für sich entschieden. Nach starker erster Hälfte wurde es für die Gäste noch einmal eng, ehe Jonas Heß kurz vor Schluss den umjubelten Siegtreffer erzielte.

Der Lauf des TSV Grafenau ist beendet. Nach zuletzt vier Siegen in Serie musste sich die Mannschaft von Alexander Adam im Heimspiel des 28. Spieltags dem TSV Waldkirchen mit 2:3 geschlagen geben. In einem intensiven Derby zeigte sich der Gast zunächst deutlich effektiver, ehe es in der Schlussphase noch einmal richtig spannend wurde.

Grafenau kam zwar zu Möglichkeiten auf den Ausgleich, ließ diese jedoch ungenutzt. Andreas Simmet vergab freistehend (30.), wenig später brachte auch Simon Raml den Ball alleine vor dem Tor nicht unter (32.). Das rächte sich prompt: Nach einer Ecke staubte Christoph Neuwirth in der 34. Minute zum 2:0 ab.

Waldkirchen erwischte den besseren Start und belohnte sich früh. Bereits in der 16. Minute brachte Maximilian Stegbauer die Gäste mit 1:0 in Führung. Auch danach blieb der TSVW spielbestimmend und setzte die Hausherren immer wieder unter Druck.

Kurz vor dem Seitenwechsel meldete sich die Heimelf jedoch zurück. Daniel Ranzinger vollendete einen stark ausgespielten Konter und verkürzte noch vor der Pause auf 1:2 (46.).

Nach Wiederbeginn drängte Grafenau auf den Ausgleich, doch Waldkirchen blieb gefährlich. In der 69. Minute verhinderte Keeper Philipp Triebe mit einer starken Parade gegen Lukas Wurm zunächst das mögliche 1:3. Kurz darauf zeigte der Schiedsrichter nach einem Foul an Tomas Abrham auf den Punkt. Maximilian Pleintinger übernahm Verantwortung und verwandelte sicher zum 2:2 (74.).



Als vieles bereits auf eine Punkteteilung hindeutete, schlugen die Gäste doch noch einmal zu. In der 90. Minute traf Jonas Heß zum umjubelten 3:2 für Waldkirchen.

In der Nachspielzeit wurde es nochmals hektisch, doch die Gäste brachten den knappen Vorsprung über die Zeit und feierten damit einen wichtigen Derby-Erfolg.

"Wir sind gut ins Spiel gekommen, haben den Plan gut umgesetzt, sind vorne draufgegangen und haben gut gepresst. Dadurch sind wir auch verdient mit 2:0 in Führung gegangen. Beim 2:1 war dann etwas der Dampf raus. In der zweiten Halbzeit hatten wir rund 20 Minuten einen Durchhänger und konnten unser Pressing nicht mehr so hochhalten. Trotzdem hatten wir selbst noch ein, zwei wirklich gute Chancen – Grafenau aber auch. Es war dann ein Spiel auf Augenhöhe, in dem wir den Ausgleich hinnehmen mussten. Am Ende waren wir aber wieder aktiver und konnten uns mit dem 3:2 belohnen. Unterm Strich ist es eine sehr gute Leistung der Mannschaft, auch wenn man unsere personelle Situation berücksichtigt. Ein verdienter Auswärtssieg", so Sven Halfar (Trainer TSV Waldkirchen).

Im Gegenzug Alexander Adam (Trainer TSV Grafenau) nach dem Spiel: "Wir sind relativ schwer ins Spiel gekommen, weil der Gegner deutlich griffiger und präsenter war als wir. Folgerichtig lagen wir 0:2 zurück, da waren wir noch nicht richtig im Spiel. Wir hatten dann auch etwas Glück, dass wir nicht das dritte Gegentor bekommen – sonst wäre die Partie vermutlich schon früh entschieden gewesen. In der zweiten Halbzeit waren wir deutlich besser drin, haben das Spiel über weite Strecken dominiert und uns das 2:2 erarbeitet. Danach war es ein echtes Coin-Flip-Spiel: Wer den nächsten Lucky Punch setzt, gewinnt die Partie. Wir hatten leider nur einige Halbchancen, die nicht zwingend genug waren, und bekommen dann kurz vor Schluss nach einer richtig guten Kombination von Waldkirchen das entscheidende Tor. Über 90 Minuten wäre ein Unentschieden aus meiner Sicht das gerechtere Ergebnis gewesen, aber Glückwunsch an Waldkirchen – insgesamt war der Sieg nicht unverdient."