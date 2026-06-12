„Wer den größeren Willen an diesem Tag zeigt, wird gewinnen“

Spielertrainer Karsten Kranzer freut sich auf die Abschlussfeier des TV Köndringen. – Foto: Verein

Der TV Köndringen hat eine stabile Saison hinter sich. Zum Abschluss will die Mannschaft um Karsten Kranzer in Au-Wittnau Gas geben. Der Spielertrainer tippt die Ergebnisse des Saisonfinales.

Herr Kranzer, zum Saisonabschluss geht es für Sie und Ihre Mannschaft zum SV Au-Wittnau. Wie schätzen Sie diesen Gegner ein? Wo haben die Hexentäler ihre Qualitäten?

Karsten Kranzer: Au-Wittnau ist mit der Rückrunde sicher nicht zufrieden. Sie haben nur 15 Punkte in der Rückrunde geholt und stehen im hinteren Tabellendrittel. In der Gesamttabelle sind sie aber punktgleich mit uns. Es ist eine robuste, fußballerisch starke Mannschaft, die schwer zu bespielen ist. Wittnau hat am Samstag Dorffest, da will der SV sicher zuhause einen guten Saisonabschluss haben. Aber auch wir wollen nach zwei Niederlagen zum Saisonende einen Erfolg holen, bevor wir abends den Saisonabschluss feiern. Ich glaube, es wird ein Spiel auf Augenhöhe, und wer an diesem Tag den größeren Willen zeigt, wird gewinnen. Weiterlesen: Karsten Kranzer, TV Köndringen: "Spiel auf Augenhöhe" (BZ-plus)