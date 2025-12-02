Wer das Zweite nicht macht...

Auf dem schwer bespielbaren Kunstrasenplatz gelang Hugh Benjamin Graham Mitte der ersten Halbzeit mit seinem 5. Saisontor die Weidaer Führung. Weitere Treffer fielen trotz zwei guter Chancen nicht. Die beste Möglichkeit hatte Oliver Peuker kurz vor dem Ende der ersten Hälfte. Mit der knappen Führung ging es damit in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit versäumte es Weida, die Begegnung mit einem weiteren Tor zu entscheiden. Das rächte sich in der Schlussphase. Der gerade eingewechselte Lennox Reykowski sorgte in der 85. Minute für den Ausgleich, als er einen 30m-Freistoß direkt verwandelte. Weida gelang der angestrebte zweite Auswärtssieg in Folge nicht. Trotzdem sprang der FC Thüringen in der Tabelle auf Platz 2. Mit dem Dritten SV Arnstadt ist der FC Thüringen tor- und punktgleich, hat aber mehr Treffer erzielt. Der Vierte 1. FC Eichsfeld hat noch zwei Nachholespiele auszutragen. Das letzte Punktspiel vor der Winterpause besreitet Weida am kommenden Samstag um 14:00 Uhr zu Hause gegen den FSV Wacker 90 Nordhausen. Aber Vorsicht ist geboten, denn der momentane Tabellenplatz entspricht nicht der tatsächlichen Leistungsstärke des Gastes. Der FC Thüringen Weida hofft auf zahlreiche Zuschauer, um dieses außergewöhnliche Jahr noch einmal in gemütlicher Atmosphäre ausklingen zu lassen.