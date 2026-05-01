Wer darf relegieren? Mitterdorf und SG Zandt im Fernduell 25. Spieltag: Ränkamer Schaulaufen gegen Waldmünchen +++ Regental und Untertraubenbach bereiten sich schon auf die Relegation vor von Nicole Seidl / Florian Würthele · Heute, 15:15 Uhr · 0 Leser

Vor einer hohen Auswärtshürde steht die SG Schloßberg (in Weiß), die in Zandt gastiert. – Foto: Heiko Gietlhuber

Meister, Abstiegs-Releganten und Direktabsteiger: In der Kreisliga Ost sind vor den letzten beiden Spieltagen bereits einige Entscheidungen gefallen. Eine einzige steht noch aus. Und zwar, welche Mannschaft als Vizemeister in die Bezirksliga-Relegation einzieht. Alle Trümpfe in der Hand hält die SpVgg Mitterdorf. Die Kufner-Truppe genießt am Sonntag gegen das Mittelfeldteam FC Miltach Heimrecht. Der Tabellendritte SG Zandt/Vilzing II liegt zwei Punkte zurück und muss folglich auf einen Mitterdorfer Ausrutscher hoffen. Selbst muss die SG aber erst einmal die knifflige Heimaufgabe gegen die SG Schloßberg lösen.



Hinspiel: 0:3. Im einzigen Samstagsmatch macht der FC Chamerau (9., 33) den Gastgeber für die SpVgg Willmering-Waffenbrunn (4., 41) ein. Zuletzt kam die WiWa gegen die SG Zandt/Vilzing II nicht über ein Remis hinaus, was ihnen einen Punkt einbrachte, Chamerau hingegen sicherte sich klar den Dreier bei der SpVgg Eschlkam am vergangenen Spieltag.







Hinspiel: 5:3. Der 1. FC Miltach (5., 37) tritt am kommenden Wochenende bei der SpVgg Mitterdorf (2., 48) an. Die SpVgg sicherte sich zuletzt die volle Punktausbeute gegen den FC Untertraubenbach, während sich Miltach gegen die SG Schönthal-Premeischl nicht behaupten konnte und letztlich leer ausging.







Hinspiel: 3:1. Bei Tabellenschlusslicht und Fixabsteiger 1. FC Rötz (14., 8) ist am 25. Spieltag der FC Untertraubenbach (13., 15) zugegen. Beide Kontrahenten befinden sich klar im Tabellenkeller und mussten zuletzt eine Niederlage einstecken: Rötz gab sich bei der SG Waldmünchen/Geigant klar geschlagen, und auch Untertraubenbach konnte sich vor Wochenfrist keinen Punkt bei der SpVgg Mitterdorf sichern.







Hinspiel: 1:0. Meister FC Ränkam (1., 57) empfängt am Sonntag die SG Waldmünchen/Geigant (7., 37). Mit einem klaren Heimsieg gegen den 1. FC Rötz belohnte sich Waldmünchen/Geigant am vergangenen Spieltag mit der Maximalausbeute. Für den FCR war zuletzt nur ein Punkt beim 3:3-Remis bei der SG Regental drin, was der Bezirksliga-Rückkehrer natürlich verschmerzen konnte.













Hinspiel: 1:0. Die 1. SG Regental (12., 19) ist am 25. Spieltag bei der SG Michelsdorf/Cham II (8., 33) gefordert. Die Hausherren mussten sich am letzten Wochenende bei der SG Schloßberg klar geschlagen geben, während sich die SG Regental einen Punkt im achtbaren Remis gegen den FC Ränkam einholen konnte.







Hinspiel: 3:0. Bei der SG Zandt/Vilzing II (3., 46) findet sich am Sonntag die SG Schloßberg (6., 37) ein. Beim 1:1-Remis bei der SpVgg Willmering-Waffenbrunn sicherte sich Zandt/Vilzing II einen Punkt am zurückliegenden Spieltag. Die SG Schloßberg holte sich im Heimspiel gegen die SG Michelsdorf/Cham II klar die Maximalausbeute am vergangenen Wochenende.







Hinspiel: 0:2. Auf Reisen geht die SG Schönthal-Premeischl (10., 31) und schlägt bei der SpVgg Eschlkam (11., 29) auf. Eine klare Heimpleite musste Eschlkam zuletzt gegen den FC Chamerau hinnehmen, während sich Schönthal knapp den Dreier beim 1. FC Miltach sichern konnte.