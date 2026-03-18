Wer bleibt, wer geht bei Wormatia Worms?

Worms. Seit Jahren ist es bei der Wormatia Usus, dass Transfermeldungen emotionalisieren. Mal mehr, mal weniger. Doch gerade dann, wenn es sich bei den Abgängern um Stammspieler handelt, ist die Sorge vieler VfR-Fans groß. Wie sollen diese Spieler ersetzt werden? Bei den jüngst verkündeten und im Sommer bevorstehenden Transfers von Tobias Edinger und Luca Baderschneider ist das nicht anders. Ein Überblick über die Zukunftsplanungen des Vereins.
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Nach sechs Verabschiedungen in diesem Winter stehen vier weitere Abgänge nach dieser Spielzeit schon fest. Noah Maier (ASV Fußgönheim) ist der einzige Spieler dieses Quartetts, der im bisherigen Saisonverlauf nicht gesetzt war. Torwart Tobias Edinger ist unumstritten die Nummer eins der Wormaten und sicherte mit starken Leistungen den einen oder anderen Punkt für die Wormser in dieser Saison. Auch Offensivspieler Marc Nauth, der abhängig vom Abschneiden des FK Pirmasens in der kommenden Spielzeit sogar Regionalliga spielen könnte und Luca Baderschneider spielten regelmäßig. Nun zieht es den Abwehrspieler gemeinsam mit Edinger zum ambitionierten und kaum weniger potenten Verbandsligisten SG Hüffelsheim.
Was für beide Spieler angesichts der Nähe ihres Wohnort künftig einen weitaus kürzeren Fahrtweg bedeutet. Für Nauth, der in Mainz studiert, gilt das nicht. Bei seinem Wechsel spielte die sportliche Perspektive eine wesentlichere Rolle. Die großen Ziele der Wormatia-Verantwortlichen um Aydin Ay (Sportlicher Leiter), der im Wormatia-Podcast 1908 ankündigte, dass der VfR nach diesem „Übergangsjahr” in der neuen Spielzeit „ernsthaft um den Aufstieg mitspielen“ wolle, überzeugten den 23-Jährigen offenbar nicht.
Für die enge Verzahnung zwischen Oberligateam und Nachwuchs sieht Ay mit Anouar Ddaou den richtigen Trainer an der Seitenlinie des VfR. „Er hat bewiesen, dass er auf junge Spieler setzt und sie entwickeln kann.” Da potenzielle hochkarätige Neuzugänge aktuell noch auf Regionalliga-Optionen hoffen, haben die Wormser bislang vorwiegend in den eigenen Reihen Nägel mit Köpfen gemacht. Genauer: drei Talente und zwei Leistungsträger gehalten. Dazu gehören Vasileios Siontis sowie seine ebenfalls noch jungen Mitspieler Felipe Ralda und Lukas Sundin, die vor der Saison noch für die U21 eingeplant waren. Neu-Kapitän Tom Fladung (Ddaou: „Ich hoffe, dass nach ihm andere Spieler nachziehen”) und Offensivspieler Nico Jäger sollen zu den künftigen Stützen des Teams gehören.
Neben diesen fünf Spielern sind künftig auch Omar Hashem Sayed (U21) und Torwart Ian Wiedemann (U19) fix im Oberliga-Kader. Und: Mindestens zwei weitere Vertragsverlängerungen wird der VfR noch in dieser Woche bekanntgeben. Als Neuzugang steht nach Informationen der Wormser Zeitung bislang Basara-Verteidiger Ibrahim Katende fest. Die Verpflichtung eines weiteren Spielers ist besiegelt, aber ebenfalls noch nicht offiziell verkündet. Macht also bislang neun Kader-Mitglieder für die kommende Spielzeit. Der jüngst dazugestoßene Lionel Gitau, Bruder von Ex-Wormate Andre Gitau (Mainz 05 II), spielt, Stand jetzt, nur bis Sommer in der EWR-Arena.
Gut möglich, dass die VfR-Verantwortlichen das K-Wort nicht mehr hören können. Aber für Kontinuität im Oberligateam sorgten sie in der jüngeren Vergangenheit nicht. An der Arbeit von Aydin Ay und Co kritisieren die Wormatia-Fans, vorwiegend in den sozialen Medien, die fehlende Identifikation der Spieler, dass Leistungsträger nicht gehalten werden und die zahlreichen XXL-Umbrüche zuletzt. Durch Offenheit und Transparenz (Podcast, Austausch mit den Fans) versucht Aydin Ay die Gedanken seiner Entscheidungen zu erklären. Vor allem die unpopulären Entscheidungen, die er zu treffen habe, sagt Ay, führten in einem Verein wie der Wormatia zwangsläufig zu unterschiedlichen Meinungen und Emotionalität. „Ich finde es aber wichtig, dass immer möglichst viele Informationen eingeholt werden, weil durch Halbwahrheiten zu schnell auch Meinungen entstehen.”
Noch konnte Ay die Zweifel des emotionalen Vereinsumfeldes nicht beiseitewischen und aufzeigen, wie es der sportlichen Leitung der Wormser in den kommenden Monaten gelingen soll, einen konkurrenzfähigen Kader zusammenzustellen, der schon bald eine realistische Chance im Aufstiegsrennen der Oberliga haben soll. In dieser Saison sind die Wormaten Oberliga-Mittelmaß. Immerhin: Mit allen aktuellen Spielern wurde inzwischen mindestens ein Zukunftsgespräch geführt. Weitere Zu- und Absagen für die Spielzeit 26/27 dürften also nur eine Frage der Zeit sein.