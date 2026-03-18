Wer bleibt, wer geht bei Wormatia Worms? Die Planungen für die kommende Spielzeit laufen beim Oberligisten auf Hochtouren von Stefan Mannshausen · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Stammtorwart auf dem Sprung: Nach Luca Pedretti im vergangenen Sommer verlässt nach dieser Spielzeit mit Tobias Edinger (im Bild) die nächste unumstrittene Nummer eins das Wormatia-Gehäuse. Foto: Christine Dirigo/pakalski-pres

Worms. Seit Jahren ist es bei der Wormatia Usus, dass Transfermeldungen emotionalisieren. Mal mehr, mal weniger. Doch gerade dann, wenn es sich bei den Abgängern um Stammspieler handelt, ist die Sorge vieler VfR-Fans groß. Wie sollen diese Spieler ersetzt werden? Bei den jüngst verkündeten und im Sommer bevorstehenden Transfers von Tobias Edinger und Luca Baderschneider ist das nicht anders. Ein Überblick über die Zukunftsplanungen des Vereins.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Die Spielerabgänge Nach sechs Verabschiedungen in diesem Winter stehen vier weitere Abgänge nach dieser Spielzeit schon fest. Noah Maier (ASV Fußgönheim) ist der einzige Spieler dieses Quartetts, der im bisherigen Saisonverlauf nicht gesetzt war. Torwart Tobias Edinger ist unumstritten die Nummer eins der Wormaten und sicherte mit starken Leistungen den einen oder anderen Punkt für die Wormser in dieser Saison. Auch Offensivspieler Marc Nauth, der abhängig vom Abschneiden des FK Pirmasens in der kommenden Spielzeit sogar Regionalliga spielen könnte und Luca Baderschneider spielten regelmäßig. Nun zieht es den Abwehrspieler gemeinsam mit Edinger zum ambitionierten und kaum weniger potenten Verbandsligisten SG Hüffelsheim.

Was für beide Spieler angesichts der Nähe ihres Wohnort künftig einen weitaus kürzeren Fahrtweg bedeutet. Für Nauth, der in Mainz studiert, gilt das nicht. Bei seinem Wechsel spielte die sportliche Perspektive eine wesentlichere Rolle. Die großen Ziele der Wormatia-Verantwortlichen um Aydin Ay (Sportlicher Leiter), der im Wormatia-Podcast 1908 ankündigte, dass der VfR nach diesem „Übergangsjahr” in der neuen Spielzeit „ernsthaft um den Aufstieg mitspielen“ wolle, überzeugten den 23-Jährigen offenbar nicht. Die Kaderplanung für die Saison 2026/2027 Für die enge Verzahnung zwischen Oberligateam und Nachwuchs sieht Ay mit Anouar Ddaou den richtigen Trainer an der Seitenlinie des VfR. „Er hat bewiesen, dass er auf junge Spieler setzt und sie entwickeln kann.” Da potenzielle hochkarätige Neuzugänge aktuell noch auf Regionalliga-Optionen hoffen, haben die Wormser bislang vorwiegend in den eigenen Reihen Nägel mit Köpfen gemacht. Genauer: drei Talente und zwei Leistungsträger gehalten. Dazu gehören Vasileios Siontis sowie seine ebenfalls noch jungen Mitspieler Felipe Ralda und Lukas Sundin, die vor der Saison noch für die U21 eingeplant waren. Neu-Kapitän Tom Fladung (Ddaou: „Ich hoffe, dass nach ihm andere Spieler nachziehen”) und Offensivspieler Nico Jäger sollen zu den künftigen Stützen des Teams gehören.