Wer bleibt Erkelenz auf den Fersen?

Verfolgerduell in der Fußball-Kreisliga A Heinsberg: Brachelen empfängt Würm-Lindern.

Ein spannendes und hochklassiges Lokalduell dürfen die Zuschauer an diesem Sonntag in Brachelen erwarten. Der heimische SV Brachelen erwartet seinen Nachbarn und Lokalrivalen SG Union Würm-Lindern. Nicht nur räumlich liegt man direkt beieinander, auch in der Tabelle ist man nur durch die Tordifferenz voneinander getrennt.

Mit jeweils 25 Punkten aus zehn Spielen liegt man als Verfolger hinter Spitzenreiter Erkelenz auf dem zweiten und dritten Tabellenplatz. Dabei hat Brachelen aktuell die Nase vorn, auch wenn man beim Tabellenletzten Übach-Palenberg nur mit viel Glück alle drei Punkte mit nach Brachelen nehmen konnte. Zwar war man die überlegene Mannschaft, doch laut Trainer Danny Fäuster ist es schon in vielen Spielen der Saison ein Problem, dass man vor dem Tor nicht konsequent genug ist und es dadurch häufig verpasst, die Spiele frühzeitig zu entscheiden.

Auf Augenhöhe

Mit der spielerischen Entwicklung in der Saison ist man in Brachelen sehr zufrieden. Nach der guten Aufstiegssaison tritt man jetzt dominanter auf. Gegen Würm-Lindern trifft man auf einen Gegner auf absoluter Augenhöhe, gegen den vor allem die Chancenverwertung besser werden muss. Die Mannschaft von Trainer Sean King war schon vor der Saison ein heißer Tipp im Aufstiegsrennen. Bis jetzt ist man dieser Rolle auch vollauf gerecht geworden, auch wenn man an den Topfavoriten Erkelenz nicht ganz heranreicht.

Sowohl Brachelen als auch Würm-Lindern verpassten im direkten Duell gegen Erkelenz jeweils zumindest einen Punktgewinn und liegen somit je fünf Zähler zurück. Würm-Lindern spielt teilweise tollen Fußball, vergisst aber mitunter das Toreschießen, so dass einige Spiele bis kurz vor dem Ende offen waren. Beim einzigen weiteren Punktverlust bei Scherpenseel-Grotenrath kassierte man in der Nachspielzeit noch den Ausgleich. Doch mangelnde Konzentration oder fehlende Fokussierung wird man von keinem Akteur zu erwarten haben.

Schützenfest nicht zu erwarten

Sowohl Danny Fäuster, als auch Sean King werden ihre Teams heißmachen. Ein Schützenfest ist eher nicht erwarten, auch wenn beide Teams selbst das Spiel machen wollen, sind die Defensiven zu gut, um viel zuzulassen. Sollte Erkelenz sein Spiel gewinnen, könnte der Spitzenreiter von einem Remis im Verfolgerduell am meisten profitieren.

Die Spiele am Wochenende: Dynamo Erkelenz - Scherpenseel-Grotenrath (Fr., 20.00), Schafhausen II - Millich (So., 13.00), Karken - Übach-Palenberg (So., 14.45), Golkrath - Breberen, Brachelen - Würm-Lindern, Waldenrath/Straeten - Rurich (alle So., 15.00), Oberbruch - Dremen, SC Selfkant - Geilenkirchen (beide So., 15.15)

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de