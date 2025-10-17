Erkelenz könnte fortziehen. – Foto: Miriam Senft

Wer bleibt an Dynamo Erkelenz dran? Der SV Golkrath hat sich nach einem 2:0-Sieg im Nachholspiel weiter nach oben geschoben. Der SC Selfkant empfängt jetzt im Topspiel Union Würm/Lindern. Verlinkte Inhalte Kreisliga A Heinsberg Dremmen Brachelen Schafhausen II Geilenk. + 12 weitere

In einem Nachholspiel hat sich der SV Golkrath am Donnerstag mit 2:0 im Duell der Aufsteiger beim VfR Übach-Palenberg durchgesetzt. Durch den Erfolg schob sich Golkrath auf den dritten Tabellenrang. Schon früh brachte Niklas Gottwald die Gäste mit 1:0 in Führung (2. Minute). Bei diesem Resultat blieb es dann relativ lange, ehe Jannik Karaskiwiecz mit seinem Tor zum 2:0 für die Entscheidung sorgte. Nun kommt es am achten Spieltag zum Verfolgerduell zwischen Golkrath und dem Gast SV Brachelen, der aktuell auf Platz fünf der Tabelle steht.

Gut in die Spielzeit gekommen ist der TuS Rheinland Dremmen auf Platz sechs. Zuletzt gab es ein 4:4-Remis auf eigenem Platz gegen Grün-Weiß Karken, davor kassierte man die bislang einzige Saison-Niederlage im Auswärtsspiel bei Dynamo Erkelenz (1:5). Doch der sportliche Leiter Swen Krieger stellt klar: „Der Saisonstart war mit vier Siegen in Folge gelungen. Nur gegen ein überlegenes Dynamo Erkelenz, das dieses Jahr wohl unangefochten aufsteigen wird, haben wir verloren.“ Die langfristige Zielsetzung beschreibt Krieger so: „Wir wollen uns so lange wie möglich unter den ersten sechs Mannschaften platzieren.“ Einen weiteren Schritt dahin kann der TuS am Sonntag tun, wenn es zum SV Scherpenseel-Grotenrath geht. Die Aufgabe sollte lösbar sein, hat der Aufsteiger im bisherigen Saisonverlauf doch noch kein Spiel gewonnen und kommt lediglich auf drei Unentschieden.

Zum Topspiel kommt es in Höngen, wo der SC Selfkant als Tabellenvierter den Zweiten SG Union Würm/Lindern empfängt. Am vorigen Spieltag erlitt Selfkant beim 0:2 in Brachelen zwar die erste Saisonniederlage, kann aber bei einem Sieg an der Union vorbeiziehen. Die Statistik spricht hier für die Gastgeber, denn Würm/Lindern holte erst vier Auswärtspunkte. Der lang ersehnte erste Saisonsieg gelang derweil Germania Rurich in der Vorwoche durch ein knappes 1:0 beim FSV Geilenkirchen. Durch den Erfolg verließ Rurich zwar zunächst die Abstiegsplätze, muss nun aber nachlegen. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht, denn zum Heimspiel erwartet die Germania mit dem VfR Übach-Palenberg den Tabellenvorletzten, der schon sechs Niederlagen kassiert hat.