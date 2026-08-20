Wer bestätigt seinen starken Start in der Verbandsliga?

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Morgen, 19:00 Uhr TSV Oberensingen TSV Oberensingen SV Fellbach SV Fellbach 19:00 PUSH

Bereits am Freitag eröffnet Tabellenführer TSV Oberensingen den zweiten Spieltag. Der Auftakt beim FC Rottenburg geriet mit einem 5:0 zu einer Machtdemonstration. Nach 41 Minuten stand es bereits 4:0, zwei Treffer waren Eigentore der Gastgeber. Patrick Werner traf zweimal. Mit drei Punkten und 5:0 Toren führt Oberensingen die noch junge Tabelle an. Der SV Fellbach begann mit einem 1:1 gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Nach einem Rückstand in der ersten Hälfte gelang in der 75. Minute noch der Ausgleich. Ein Punkt und 1:1 Tore bedeuten Rang neun. Oberensingen kann seinen furiosen Start bestätigen, Fellbach dagegen einem ersten Spitzenreiter früh Punkte abnehmen.

Die Sportfreunde Dorfmerkingen kommen mit einem deutlichen Auswärtssieg in ihr erstes Heimspiel. Beim Oberliga-Absteiger FSV 08 Bietigheim-Bissingen gewann Dorfmerkingen 4:1 und führte nach einer Stunde bereits 4:0. Drei Punkte und 4:1 Tore bedeuten Rang drei. Calcio Leinfelden-Echterdingen erlebte dagegen einen schweren Auftakt. Gegen den Oberliga-Absteiger FSV Hollenbach verlor Calcio 0:4 und blieb ohne eigenen Treffer. Drei Tore gingen dabei allein auf Hannes Scherer. Mit null Punkten und 0:4 Toren steht Calcio auf Rang 15. Dorfmerkingen kann seine frühe Position oben festigen, während die Gäste eine deutliche Reaktion auf den Fehlstart benötigen.

Sa., 22.08.2026, 14:00 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall Sportfreunde Schwäbisch Hall SKV Rutesheim Rutesheim 14:00 PUSH

Die Sportfreunde Schwäbisch Hall brachten vom ersten Spieltag ein 1:1 beim TSV Berg mit. Die Mannschaft führte seit der 32. Minute, musste nach einer Gelb-Roten Karte in der 61. Minute aber in Unterzahl weiterspielen und kassierte später den Ausgleich. Mit einem Punkt und 1:1 Toren steht Schwäbisch Hall auf Rang sieben. Aufsteiger SKV Rutesheim verlor seinen Einstand dagegen mit 0:3 gegen den Oberliga-Absteiger 1. Göppinger SV. Nach einem Gegentor in der ersten Hälfte folgten zwei weitere nach der Pause. Rutesheim steht damit noch ohne Punkt und eigenen Treffer auf Rang 13. Schwäbisch Hall sucht den ersten Sieg, der Aufsteiger seinen ersten Ertrag in der neuen Spielklasse.

Der 1. Göppinger SV ist nach dem Abstieg mit einem 3:0 bei Aufsteiger SKV Rutesheim überzeugend in die Verbandsliga zurückgekehrt. Nach der Führung in der 24. Minute sorgte Cristian Gilés Sanchez mit zwei Treffern in der zweiten Hälfte für die Entscheidung. Drei Punkte und 3:0 Tore bedeuten Rang vier. Der VfB Friedrichshafen musste sich dagegen Aufsteiger Türkspor Neu-Ulm mit 2:4 geschlagen geben. Bereits nach 17 Minuten lag Friedrichshafen 1:3 zurück, später fiel noch das 1:4, ehe nur noch verkürzt werden konnte. Null Punkte und 2:4 Tore bedeuten Rang elf. Göppingen kann seinen gelungenen Neustart fortsetzen, Friedrichshafen muss defensiv deutlich mehr Stabilität finden.

Zwei Mannschaften mit exakt gleichem Auftaktertrag treffen aufeinander. Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach spielte beim SV Fellbach 1:1. Nach der Führung in der 32. Minute hielt der Vorsprung bis zur 75. Minute, ehe Fellbach noch ausglich. Auch der TSV Berg trennte sich 1:1 von den Sportfreunden Schwäbisch Hall. Berg lag zunächst zurück und spielte ab der 61. Minute in Überzahl, ehe in der 77. Minute der Ausgleich gelang. Beide Teams besitzen damit einen Punkt und 1:1 Tore. Hofherrnweiler-Unterrombach steht auf Rang zehn, Berg auf Platz acht. Das direkte Duell bietet beiden die Chance, aus einem soliden Start den ersten Sieg zu formen.

Aufsteiger Türkspor Neu-Ulm hat bei seinem Verbandsliga-Debüt sofort ein Ausrufezeichen gesetzt. Beim VfB Friedrichshafen gewann die Mannschaft 4:2 und führte bereits nach 17 Minuten mit 3:1. Maurice Strobel traf zweimal. Mit drei Punkten und 4:2 Toren steht der Neuling auf Rang sechs. Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen kommt dagegen nach einem bitteren Neustart aus der Oberliga. Gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen verlor der Absteiger 1:4 und lag nach 60 Minuten bereits mit vier Toren zurück. Rang zwölf und 1:4 Tore sind die Folge. Damit treffen Aufstiegseuphorie und Abstiegsfrust unmittelbar aufeinander. Türkspor kann seinen starken Einstand bestätigen, Bietigheim-Bissingen braucht die erste Antwort.

Sa., 22.08.2026, 15:30 Uhr FSV Hollenbach FSV Hollenbach TSV Ehningen TSV Ehningen 15:30 live PUSH

Zwei Auftaktsieger begegnen sich in einem frühen Spitzenduell. Der FSV Hollenbach gewann bei Calcio Leinfelden-Echterdingen mit 4:0. Hannes Scherer erzielte drei Treffer, zwei davon bereits vor der Pause. Der Oberliga-Absteiger steht mit drei Punkten und 4:0 Toren auf Rang zwei. Aufsteiger TSV Ehningen begann nicht minder eindrucksvoll. Gegen die TSG Balingen II gelang ein 3:0, wobei Ehningen bereits zur Pause 2:0 führte. Maurice Dreher traf zweimal. Drei Punkte und 3:0 Tore bedeuten Rang fünf. Beide Mannschaften sind noch ohne Gegentreffer. Hollenbach bringt die Erfahrung aus der höheren Spielklasse mit, Ehningen den Schwung eines perfekten Verbandsliga-Einstands.

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr TSG Balingen Balingen II FC Rottenburg FC Rottenburg 15:00 PUSH