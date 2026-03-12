Wer bei Türkiyemspor auf der Bank sitzt - Wannsee ist heiß

Archiv – Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Der 20. Spieltag der Berliner Landesliga Staffel 2 bringt Spannung in beide Tabellenregionen. Während der BFC Meteor 06 seine Spitzenposition verteidigen will und SSC Teutonia sowie Stern Marienfelde weiter Druck im Aufstiegsrennen machen, kämpfen gleich mehrere Teams im Tabellenkeller um überlebenswichtige Punkte. Drei Mannschaften müssen am Saisonende direkt runter – entsprechend groß ist der Druck.

Morgen, 19:30 Uhr FC Stern Marienfelde 1912 Marienfelde FC Internationale Berlin FC Inter II 19:30 PUSH

Der Tabellen­dritte FC Stern Marienfelde (37 Punkte aus 16 Spielen) mischt weiterhin voll im Aufstiegsrennen mit und hat nach den Spielabsagen der letzten Wochen ein klares Ziel: den Druck auf Spitzenreiter BFC Meteor 06 und Verfolger SSC Teutonia hochhalten. Gegen den Tabellenneunten FC Internationale II (23 Punkte) geht die Mannschaft aus dem Süden Berlins als Favorit ins Spiel. Stern stellt eine der stabilsten Defensiven der Liga und ist auch offensiv regelmäßig treffsicher. Internationale II schwankt dagegen stark in seinen Leistungen, kann aber mit seiner offensiven Qualität immer wieder Nadelstiche setzen. Für Stern zählt im Kampf um den möglichen direkten Aufstieg jedoch nur ein Sieg.

Morgen, 19:45 Uhr BFC Meteor 06 Meteor 06 Türkiyemspor Berlin Türkiyemspor 19:45 PUSH

Das Topspiel des Spieltags steigt in Wedding. Tabellenführer BFC Meteor 06 (43 Punkte) empfängt den starken Tabellen­sechsten Türkiyemspor Berlin (30 Punkte). Meteor dominiert bislang die Liga und stellt mit nur 13 Gegentoren die beste Defensive der Staffel. Anders der Gegner Türkiyemspor entlässt seinen Coach Deniz Özkaya in der Woche Hakan Matur wird als sportlicher Leiter auf der Bank sitzen. Unterstützt von Erkut Ergiligür, Modou Lamin Sanyang und Co Trainer ÜmitToraman. Nach der bitteren 0:1 Pleite gegen den Köpenicker FC gehören die Kreuzberger nur zum erweiterten Verfolgerfeld. Für Meteor geht es darum, die Spitzenposition zu verteidigen und den Vorsprung auf die Konkurrenz zu halten. Türkiyemspor kann mit einem Auswärtssieg dagegen noch einmal näher an die oberen Plätze heranrücken.

Der Tabellenvierte Köpenicker FC (33 Punkte) gehört zu den offensivstärksten Teams der Liga und hat mit 50 Treffern bereits eine beeindruckende Torquote vorzuweisen. Gegen den Tabellenzwölften VfB Fortuna Biesdorf II (19 Punkte) ist der Gastgeber klar favorisiert. Biesdorf steckt dagegen mitten im Kampf um den Klassenerhalt und braucht dringend Punkte, um Abstand zur Abstiegszone zu halten. Während Köpenick weiter auf den Anschluss an die Aufstiegsplätze hofft, geht es für die Gäste vor allem darum, den Abstand zu den letzten drei Tabellenplätzen zu wahren.

Sa., 14.03.2026, 14:15 Uhr FSV Hansa 07 Hansa 07 FC Liria 1985 Berlin FC Liria 14:15 PUSH

Für den Tabellen­siebten FSV Hansa 07 (26 Punkte) ist das Heimspiel gegen den Tabellen­fünfzehnten FC Liria 1985 Berlin (10 Punkte) eine Pflichtaufgabe. Hansa gehört zu den offensivfreudigsten Mannschaften der Liga und hat bereits 49 Tore erzielt. Liria dagegen kämpft tief im Tabellenkeller ums Überleben und hat mit 64 Gegentoren die schwächste Defensive der Liga. Jeder Punkt ist für die Gäste im Abstiegskampf von enormer Bedeutung. Hansa will dagegen den Anschluss an die obere Tabellenhälfte festigen.

So., 15.03.2026, 11:00 Uhr SSC Teutonia SSC Teutonia FV Wannsee FV Wannsee 11:00 PUSH

Der Tabellenzweite SSC Teutonia (37 Punkte aus 17 Spielen) bleibt der erste Verfolger von Spitzenreiter Meteor 06 und darf sich weiterhin Hoffnungen auf den direkten Aufstieg machen. Gegen den Tabellen­dreizehnten FV Wannsee (12 Punkte) scheint die Rollenverteilung klar. Wannsee steckt mitten im Abstiegskampf und braucht dringend Punkte, um nicht weiter in Richtung der Abstiegsplätze abzurutschen. Teutonia verfügt über die gefährlichste Offensive der Liga mit bereits 53 Treffern und geht entsprechend als klarer Favorit in die Partie. Wannsee Trainer Axel Vogel gegenüber FuPa Berlin: "Wir sind heiss. Jeder Punkt zusätzlich ist Bonus für uns. Weil wir im neuen Jahr am Anfang die ersten Fünf der Tabelle bespielen müssen"

So., 15.03.2026, 12:00 Uhr SC Union 06 SC Union 06 FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria II 12:00 PUSH

Für den Tabellenletzten SC Union 06 (5 Punkte) zählt im Heimspiel gegen den Tabellenachten FC Viktoria 1889 II (23 Punkte) praktisch jeder Punkt doppelt. Union wartet weiterhin auf eine Trendwende und steht bereits deutlich unter Druck im Abstiegskampf. Viktoria II bewegt sich im gesicherten Mittelfeld der Tabelle, kann aber mit einem Sieg weiter Abstand nach unten schaffen. Union muss dagegen endlich punkten, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht komplett zu verlieren.

So., 15.03.2026, 14:00 Uhr VfB Hermsdorf Berlin Hermsdorf SF Kladow SF Kladow 14:00 live PUSH

Der Tabellenfünfte VfB Hermsdorf (33 Punkte) will im Heimspiel gegen den Tabellen­vierzehnten SF Kladow (11 Punkte) seine starke Saison bestätigen. Hermsdorf überzeugt vor allem mit einer stabilen Offensive und gehört zu den Mannschaften, die im oberen Tabellendrittel weiterhin ein Wörtchen mitreden wollen. Für Kladow sieht die Situation deutlich schwieriger aus: Als Viertletzter steht das Team bereits auf einem direkten Abstiegsplatz und braucht dringend Punkte, um den Anschluss an die rettenden Plätze wiederherzustellen.

So., 15.03.2026, 14:00 Uhr FSV Berolina Stralau 1901 Stralau BSV Eintracht Mahlsdorf Mahlsdorf II 14:00 PUSH

Ein klassisches Mittelfeldduell steigt in Stralau. Der Tabellenelfte FSV Berolina Stralau (20 Punkte) empfängt den Tabellenzehnten BSV Eintracht Mahlsdorf II (23 Punkte). Beide Teams befinden sich aktuell im gesicherten Tabellenbereich, wissen aber auch, dass ein Abrutschen in Richtung Abstiegszone schnell passieren kann. Mahlsdorf II verfügt über die etwas bessere Ausgangsposition, während Stralau mit einem Heimsieg den Abstand nach unten vergrößern möchte.

___________________________________________________________________________________________________